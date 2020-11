Giants Bench Golden Gate suite à des plaintes concernant l’utilisation

Les Giants ont mis au banc Golden Tate pour sa récente explosion concernant son rôle dans l’offensive.

Les Giants de New York ont ​​mis au banc le receveur large Golden Tate pour le prochain match de l’équipe contre Washington. Tate était visiblement contrarié par son utilisation dans le plan de jeu la semaine dernière et a aimé un tweet suggérant qu’il devrait passer des Giants. Sarah Stier / Getty Images « Tout d’abord, il faut que tout le monde dans cet immeuble soit une équipe d’abord », a déclaré l’entraîneur-chef Joe Judge mercredi. « Chaque entraîneur et chaque joueur. Cela doit être l’équipe d’abord. Il n’y a pas d’exceptions à cela. Je ne tolérerai aucun comportement égoïste de la part de quiconque, d’un entraîneur ou d’un joueur. Cela n’arrivera pas. » Tate a pu être entendu crier « lance-moi le ballon », lors de la défaite 25-23 des Giants face aux Buccaneers, la semaine dernière. Sa femme, Elise, a exprimé sa propre agacement avec l’équipe sur Instagram après le match. Tate a reçu pour instruction de ne pas voyager avec les Giants pour le prochain match de division; cependant, ESPN rapporte que l’équipe n’a pas l’intention de couper le vétéran. « Son rôle est le même que celui de tous les joueurs de notre équipe. Présentez-vous pour travailler, travaillez dur, faites passer l’équipe en premier et lorsque vous avez le ballon sur votre chemin, jouez dessus », a déclaré Judge mardi. « Si vous n’êtes pas impliqué avec le ballon directement contre vous, pour bloquer, aidez le quart-arrière. Pour les joueurs défensifs, pour nous assurer que nous jouons notre influence, tacle et faire sortir l’équipe du terrain. Regardez, mettez l’équipe en premier dans n’importe quel cas on vous demande de le faire. Si vous attrapez 10 balles, c’est parfait. Si vous attrapez une balle, c’est super aussi. Sur les autres jeux du jeu, faites tout ce que vous pouvez pour aider l’équipe. « Les Giants affronteront Washington, dimanche, sans Tate. [Via]