Ms. Marvel, nouvelle série Disney+ : tout ce qu’il faut savoir

La prochaine série de Marvel intitulée »Ms. Marvel » est sur le point d’être révélé, avec la première de la série le 8 juin 2022 et l’introduction du personnage de Kamala Khan dans l’univers cinématographique Marvel, avec l’actrice Iman Vellani mettant en vedette. Bien que la prochaine série soit une production qui racontera une histoire jamais vue auparavant dans les productions d’action en direct, »Ms. Marvel » servira de début au film qui sortira en 2023 intitulé »les merveilles ».

Comme indiqué dans le titre, le film réunira plusieurs super-héroïnes qui portent le titre de Marvel, où nous verrons le retour de Brie Larson comme Capitaine Marvel, Teyona Parris comme Monica Rameu, et bien sûr la protagoniste de »Ms. Marvel », Iman Vellani. Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau spectacle soit une histoire d’origine qui aura un impact énorme sur les productions cinématographiques de la phase 4 de Marvel Studios.

De quoi parle Ms. Marvel?

Selon la description officielle de la série »Ms. Marvel se concentrera sur le favori des fans, Kamala Khan, un Pakistanais-Américain de 16 ans qui a grandi à Jersey City. Grand étudiant, joueur passionné et auteur de bandes dessinées fan vorace, Kamala a une affinité particulière pour les super-héros, en particulier Captain Marvel. Cependant, Kamala a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école, mais tout change lorsqu’elle acquiert des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés. »

Sur la base de l’histoire connue dans les bandes dessinées, Ms. Marvel a un excellent lien avec sa famille, avec les bracelets par lesquels elle a des pouvoirs hérités de sa grand-mère. Présentée comme le personnage le plus humain, Kamala devra expérimenter ses nouveaux pouvoirs tout en les menant avec de bonnes notes à l’école, en étant une fille et en battant les méchants.

Quel est le casting de Ms. Marvel ?

Mentionné ci-dessus, Iman Vellani jouera le personnage principal Kamala Khan, alias Ms. Marvel, et sera assisté par Saagar Shaikh en tant que frère de Kamala, Amir Khan. La série mettra en vedette de solides performances d’Aramis Knight en tant que Kareem / Red Dagger, et de Zenobia Shroff et Mohan Kappoer en tant que parents de Kamala.

La liste des acteurs comprend également Matt Lintz en tant que meilleur ami de Kamala, Bruno Carrelli, Yasmeen Fletcher en tant que Nakia Bahadir, Rish Shah en tant que Kamran, Laurel Marsden en tant que Zoe Zimmer, Adaku Ononogbo en tant que Fariha, Laith Nakli en tant que Sheikh Abdullah et Travina Springer en tant qu’épouse d’Amir, Tyesha. Hillman.

Combien de chapitres aura Ms. Marvel ?

L’émission devrait être diffusée le 8 juin 2022 et comportera un total de six épisodes. Ces épisodes devraient arriver dans des sorties hebdomadaires jusqu’au 13 juillet, date à laquelle le dernier épisode sera diffusé. Bien entendu la série sera une exclusivité Disney+, comme les autres productions télévisées de Marvel Studios.