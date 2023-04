Ghosted est-il sur Netflix ? Où voir le film de Chris Evans et Ana de Armas

in

streaming

Le film Ghosted, avec Chris Evans et Ana de Armas, est arrivé en streaming. Ensuite, nous vous disons où le trouver.

© IMDbGhosted est-il sur Netflix ? Où voir le film de Chris Evans et Ana de Armas.

L’une des premières les plus commentées du week-end a été Fantômele film mettant en vedette deux des grandes figures hollywoodiennes d’aujourd’hui : Chris Evans et Ana de Armas. Voici la nouvelle du réalisateur Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody, Rocketman), avec un scénario de Rhett Reese, Paul Wernick, Chris McKenna et Erik Sommers. Il est actuellement disponible en streaming, mais sur quelle plateforme ?

Sa prémisse est centrée sur Cole (Chris Evans), un homme très bon et honnête, qui tombe éperdument amoureux de l’énigmatique Sadie (Ana de Armas), mais fait ensuite la découverte choquante qu’elle est un agent secret. Avant de pouvoir décider d’un deuxième rendez-vous, Cole et Sadie se lancent dans une aventure internationale pour sauver le monde.

+Où voir Ghost avec Chris Evans et Ana de Armas ?

Étant une production qui compte deux grandes stars du moment, ajoutée au travail marketing de ces dernières années, ce long métrage était l’un des plus attendus du mois. Si vous le cherchez sur Netflix, il faut vous dire qu’il n’y est pas disponible, puisqu’il est distribué par une autre plateforme. Le film Fantômesorti le 21 avril, est à voir en ce moment sur Apple TV+ en streaming.

Ce titre a été annoncé à la mi-2021 et la première actrice à être sélectionnée pour le rôle principal qui Scarlett Johansson et a été remplacé par Ana de Armaspartageant l’un des deux rôles centraux avec Chris Evans. Le reste du casting est complété par : Adrien Brody, Mike Moh, Tate Donovan, Amy Sedaris, Lizzie Broadway, Mustafa Shakir, Anthony Mackie, Sebastian Stan, John Cho, Ryan Reynolds et Anna Deavere Smithentre autres.

Fantôme créé en AppleTV+ le 21 avril, avec un grand enthousiasme du public, mais malheureusement il a été durement critiqué par la presse. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 29 %, basé sur 68 avis, avec une lecture consensuelle : « Silhouettant entre action, comédie et romance sans jamais se solidifier en un ensemble satisfaisant, Ghosted gagne un chœur de huées ». Sur le site Metacritic, il s’est vu attribuer une note de 36/100 avec des « avis défavorables ».

