La suite de Wedding Crashers avec la distribution originale commencera le tournage en août

La comédie de 2005 a été réalisée par David Dobkin et mettait en vedette Owen Wilson et Vince Vaughn dans le rôle de la star, et ils devraient tous revenir.

L’information provient du journal de l’industrie Production Weekly, qui a rapporté qu’un projet appelé Crashers de mariage 2 – pas de subterfuge ou de titre de travail trompeur, alors – qui mettrait en vedette Wilson et Vaughn, ainsi que Isla Fisher et Rachel McAdams.

Qui sait si Will Ferrell – qui avait un rôle non crédité dans le premier film – reprendra son rôle de Chazz ou non ?

Crédit : New Line Cinema

La liste de production qui a déclenché toute la controverse semble également confirmer que le tournage de la suite devrait commencer en août à Porto Rico, et nous avons également entendu dire qu’Evan Susser et Van Robichaux, qui ont tous deux déjà travaillé sur Brooklyn neuf-neuf, ont écrit le scénario avec Rob McKittrick.

Espérons qu’ils parviendront à ramener tout le monde à bord pour ce dernier film, car l’original présentait une distribution stellaire.

En plus de tous ceux que nous avons mentionnés, il y avait aussi des rôles pour l’homme le plus terrifiant d’Hollywood, Christopher Walken, et Jane Seymour.

Crédit : New Line Cinema

De toute évidence, nous ne savons presque rien de l’intrigue de la suite, mais l’original a vu Wilson et Vaughn jouer John Beckwith et Jeremy Grey, deux avocats spécialisés dans le divorce qui interrompent les mariages pour draguer les femmes.

Il sera intéressant de voir comment ils font fonctionner la suite pour l’époque dans laquelle nous vivons aujourd’hui, de toute façon.

Il est possible que le nouveau film voit les deux protagonistes se retrouver à nouveau célibataires et à l’âge mûr.

Crashers de mariage 2 est susceptible de devenir disponible pour le streaming plutôt que la voie cinématographique traditionnelle, ce qui peut sembler étrange, mais c’est un jeu sûr compte tenu des performances erratiques des suites de comédie.

Crédit : New Line Cinema

Il semble que Warner Bros et New Line, qui ont commandé ce film, veuillent essayer de suivre Netflix et Disney +, et utilisent HBO Max comme moyen de se faire remarquer dans le monde du streaming.

S’il fait moitié moins que le premier, ce sera un succès commercial.

La première Crashers de mariage le film a rapporté 288 millions de dollars (204,3 millions de livres sterling) au box-office mondial sur un budget de 40 millions de dollars (28,4 millions de livres sterling).

C’est un retour décent selon les normes de n’importe qui.

Espérons qu’ils puissent recréer la magie cette fois.