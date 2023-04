Ryan Reynolds a révélé un fait clé sur Wolverine de Hugh Jackman dans Deadpool 3

merveille

On s’attend beaucoup à voir le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine dans Deadpool 3 et Ryan Reynolds en a parlé. Attention!

© IMDbHugh Jackman dans The Wolverine

Hugh Jackman est convaincu que l’arc qu’il avait Carcajou du film original X Mendirigée par Brian Chanteurjusqu’à Logan où le personnage se sacrifie finalement pour un jeune mutant qui porte ses gènes à la suite d’une expérience, c’est une intrigue imbattable, c’est pourquoi on peut s’attendre à l’arrivée de l’anti-héros au Univers cinématographique Marvel surprenez-nous autrement.

Dans ce sens, Ryan Reynolds je parle avec ET Canada et a déclaré: « Nous le voulions depuis des décennies et bizarrement, c’est le moment idéal. Je n’ai jamais cessé d’essayer de le faire revenir. Je le harcèle comme un moustique depuis quelques années. Je crois au temps, autant qu’au travail acharné et à la chance et à toutes ces intersections qui sont censées se produire. Je pense qu’il était déjà prêt. Je pense qu’il est excité. »a remarqué l’acteur.

Wolverine aura des changements

Puis il a fait une révélation : « Ce que nous lui avons présenté était juste assez différent du personnage qu’il connaît et du personnage qu’il a laissé derrière lui pour que cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer et quelque chose qu’il est vraiment excité de faire. »de cette manière Ryan Reynolds confirme que le Wolverine du MCU qui fera ses débuts dans Dead Pool 3 aura des caractéristiques différentes de celle que nous avons vue dans les films X Men ou même sa propre franchise qui s’est terminée avec la bande Logan.

Il parlait dans le même sens tout à l’heure Hugh Jackman avec SiriusXM: « Tout cela est dû à cet appareil qu’ils ont dans le monde Marvel pour se déplacer dans les délais. Maintenant, nous pouvons revenir en arrière parce que, vous savez, c’est de la science. Donc, je n’ai pas à me soucier de la chronologie de Logan, ce qui était important pour moi. Et je pense que probablement pour les fans aussi. »

On peut se demander si le Carcajou de Hugh Jackman qui fera ses débuts dans Dead Pool 3 sera propriétaire dans Univers cinématographique Marvel ou à un moment un autre acteur prendra la relève de l’Australien qui a si bien fait son travail que le mutant aux griffes d’adamantium. Les X Men ils feront probablement leur chemin vers le MCU et il reste à voir si Jackman fera partie de l’équipe ou s’il y aura un nouveau visage pour Logan qui est tellement associé à l’ami et co-star de Ryan Reynolds dans la prochaine entrée du Merc with a Mouth.

