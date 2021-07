Gloria Victis, gestion et rareté

Un jeu de gestion avec peu de personnalisation. Nous vous le disons dans l’analyse de Siege Survival : Gloria Victis.

Changeons-en un troisième et passons au monde de la stratégie, coupable. Parlons longuement et durement avec ça Revue de Siege Survival : Gloria Victis pour PC sur quelle est la stratégie, la rareté des ressources et les répercussions des décisions que nous prenons dans une histoire. Car ce titre est livré avec un méli-mélo de choses intéressantes comme un système de gestion, de la furtivité, du siège et d’autres éléments qui, a priori, fonctionnent plutôt bien.

Cependant, et sans l’intention de faire une analyse des spoilers, lorsque vous jouez depuis quelques heures, les choses ne correspondent pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Peu de branches, un parcours plus ou moins corseté et une histoire relativement courte rendent le jeu un peu terne au final. Mais heureusement, on y remédie en partie en créant votre propre contenu et vos propres histoires.

Mais allons-y pas à pas (comme j’aime me répéter dans les introductions des analyses), car il y a beaucoup à raconter.

Un sauté de gestion des ressources

Siege Survival est un jeu où la gestion des ressources dominera. Mais un où vous vraiment nous aurons très peu de ressources à qui imposer les mains. On pourrait dire que le bois ou la pierre sont presque comme les balles du premier Resident Evil : des biens qu’il faut soigner avec sagesse et ténacité.

La raison de cette raréfaction des ressources est simple : ils ont écrasé la ville de bonnes choses et nous sommes enfermés dans un petit bastion qui nous permet à peine de séparer l’espace couchage de celui de faire le ragoût de rat.

Nous pourrons décider, plus ou moins, comment nous commencerons avec les ressources et à partir de là, ce sera à nous et à la planification. Notre objectif sera de maintenir les troupes nourries, encouragées et avec du matériel de combat sans sombrer dans le désespoir et la dépression. Cela semble parfait pour un week-end, hein ?

Dans cette optique, Siege Survival nous propose une série de constructions que nous pouvons réaliser pour contrôler ces éléments. Par exemple, nous aurons la «cuisine», un bol avec un feu en dessous avec lequel nous préparerons les repas les plus basiques. Ou encore des séchoirs qui nous permettront de conserver les aliments en bon état et d’obtenir des fibres de qualité à partir d’herbes fraîches.

Ces constructions peuvent être améliorées petit à petit pour obtenir de meilleures ressources ou être plus efficaces. Ainsi, au début, à partir d’une bûche, nous pouvons préparer trois planches pour construire des choses et lorsque nous avancerons, nous obtiendrons presque deux fois le même matériau. La même chose se produira avec la nourriture ou les temps de production.

Le principal problème est qu’avec si peu de ressources, les choses avancent soit très lentement, soit avec de nombreux trébuchements. En fait, la plupart des ressources que nous obtiendrons proviendront du pillage de la ville. Et selon où nous irons nous trouverons l’un ou l’autre. Cela signifie que nous pouvons même nous arrêter en n’ayant pas de matériaux pour fabriquer des outils qui nous permettent d’avancer dans les raids vers la ville. Et sans incursions il n’y a pas de ressources… c’est un merlan qui se mord la queue.

Il n’y a pas non plus une grande variété de constructions. Plusieurs fois, nous serons obligés de répéter les mêmes étapes encore et encore jusqu’à ce que nous obtenions le matériel dont nous avons besoin, car beaucoup dépendent du temps. Par exemple, faire fondre des métaux, sécher des tissus ou chasser des rats. Si on ajoute à cela que les troupes consomment le plus, au final on verra que la moitié de nos ressources (au moins) on ne les sent pas. Et cela peut être frustrant.

L’autre problème est que nous ne pouvons vraiment pas faire grand-chose avec la personnalisation. Le chemin qui nous est balisé dans la campagne principale est presque guidé et même si nous voulons nous écarter et faire autre chose, à la fin nous devrons emprunter le chemin balisé car sinon nous arriverons à un impasse.

Un accompagnement d’exploration furtive et grillée

Comme nous l’avons dit, les incursions dans la ville sont le pain quotidien. Ou plutôt, tous les soirs. Quand la ville assiégée dort, c’est à nous d’y aller pour essayer de trouver quelque chose d’utile. De la nourriture, des matériaux de construction, du bois ou même des armes.

Pour cela, nous devrons choisir un personnage que nous contrôlons pour l’envoyer chercher des petites choses. Chacun d’eux aura des capacités différentes et sera plus ou moins apte à partir en exploration. Certains auront plus de place dans le sac à dos à transporter, certains seront plus solides et certains auront plus d’ingéniosité. Nous devrons alterner entre eux pour diverses raisons. La première est qu’ils se fatiguent, et s’ils sont épuisés, ils meurent, comme les Sims. Ils peuvent tomber malades avant, mais la fin est la même : jusqu’au trou.

Deuxièmement, parce qu’il y a des événements dans la ville qui nous obligeront à jouer avec un certain type de personnage. Par exemple, frapper un prêtre avec le caractère le plus fort le tuera. Mais aller avec un moins habile au combat ne fera que le mettre KO. D’autres domaines nécessiteront une forte poussée ou des compétences et cela dépend de l’endroit où nous allons, nous pouvons obtenir un résultat meilleur ou pire selon que nous prenons un enquêteur ou un diplomate.

La mécanique en ville est totalement différente de ce que l’on voit dans le camp. Ici, nous nous déplacerons comme des Commandos (mais sans compétences) et nous pillerons ce que nous attraperons sur notre chemin. Lorsque nous nous déplaçons, nous ferons du bruit, mais si nous avançons lentement, ils ne nous entendront pas.

Bien sûr, nous avons une limite de temps puisqu’il fait jour, et quand il se lève, tout Dieu nous voit et nous chassera. Cela déclenchera les alarmes et le lendemain, il sera plus difficile de passer inaperçu.

Le problème est que le chemin est déjà marqué. Il y a la possibilité de choisir certains itinéraires, mais le jeu lui-même nous dira où aller en fonction de ce dont nous avons besoin. Le bois sera très nécessaire au début. Puis les métaux. Et enfin il vaut mieux tirer sur les marchands que l’on va trouver dans la ville.

Parfois il est tellement guidé que l’on peut même, comme je l’ai déjà dit, s’arrêter là où il faut une pelle pour se frayer un chemin… mais on n’a pas de matériel car on s’en est servi pour cuisiner ! Si nous avons choisi « mauvais » la zone à défricher au début, il n’y a toujours pas beaucoup de bois et, par conséquent, nous sommes en pénurie. Et cela implique de partir de là où nous économisons… ou du début.

Une pincée de sièges et de combats

L’autre point que le jeu a en termes de jouabilité est le combat des troupes. Nous ne les contrôlerons pas, nous ne serons que leurs fournisseurs de « choses ». Notre objectif est qu’ils soient heureux, nourris et dotés d’armes et de défenses. Ainsi, lorsque les méchants attaquent, nous aurons moins de pertes et plus de chances de gagner et d’obtenir des ressources.

Les troupes nous demanderont un peu de tout. Nourriture, boisson, vêtements, matériaux de guérison, flèches… il viendra même un moment où nous pourrons les aider avec l’étrange gadget. Au début on aura une petite marge d’action, mais dès que le jeu démarre un peu on verra qu’ils nous en demandent de plus en plus.

L’eau est précieuse et la nourriture est prise de nos mains. Les armes, heureusement, ne s’usent pas si vite, mais nous devrons les réparer à chaque agression.

Au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous pouvons sauver ou convaincre des personnages de la ville de nous rejoindre. Cela nous permettra de créer plus de choses mais, en même temps, elles consommeront plus de ressources. Et trouver l’équilibre entre ce que nous gardons et ce que nous envoyons est très compliqué. Surtout à cause de la façon dont le mode campagne est « guidé ».

Obtenir de la nourriture et des métaux est nécessaire si nous ne voulons pas que notre petite zone de résistance soit détruite et cela, encore une fois, se produit en raison d’avoir des structures très spécifiques qui suivent pratiquement toujours le même ordre. J’ai essayé plusieurs fois de le changer et le résultat a été désastreux.

Nourriture et eau d’abord. Il faut donc opter pour les pièges à rats, la nourriture pour poulets et le collecteur d’eau de pluie. Une fois que vous avez un approvisionnement moyen garanti, passez aux tissus et aux métaux. Les plantes seront très nécessaires, vous devez donc créer des cultures et des salles de séchage. Les métaux ne sont pratiquement que l’œuvre de la ville et le bois et la roche la même chose.

Comme je l’ai dit, tout est très guidé, ce qui fait que la personnalisation change pratiquement les choses.

Examen de la survie au siège: Gloria Victis

Siege Survival est un bon jeu de gestion… jusqu’à ce que vous y jouiez trois fois. Il est exigeant, réaliste et avec une pointe d’humour noir. Les raids ajoutent un peu d’action à la chose et le cadre est bon. Cependant, le jeu marque beaucoup ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire même s’il ne vous le dit pas directement.

Les routes et les fourches sont simples et souvent prévisibles, mais si vous échouez, vous devez recommencer. Le résultat est que vous ne le rejouez pas parce que vous le voulez, mais parce qu’ils vous y obligent. Oui c’est vrai qu’il y a moyen de créer sa propre campagne, mais ce n’est pas que c’est le salut du titre.

Si vous aimez le monde de Gloria Victis et son histoire, le jeu est un bon complément à vous offrir. Mais si vous recherchez un jeu de gestion qui vous permette de publier et de tester des choses, vous en voudrez peut-être plus.