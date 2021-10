Vous: la vraie relation de Victoria Pedretti et Penn Badgley en dehors des studios Netflix

La troisième saison de Tu est maintenant disponible sur Netflix. Il y a quelques heures à peine, la plateforme a ajouté les nouveaux chapitres du thriller qui met en vedette Victoria Pedretti et Penn badge. Une fois de plus les acteurs se mettent respectivement à la place de Joe et Love pour continuer l’histoire de deux psychopathes qui se croisent sans aucune intention. Mais cette fois, tout change pour eux.

Maintenant, avec un enfant entre les deux, Joe et Love essaient d’améliorer leur vie et de laisser leur sombre passé derrière eux. Mais son impulsivité mortelle mettra le mariage et même le bébé en grave danger. Avec la même essence de meurtres et de culpabilité, Netflix a encore une fois réussi à jouer Tu un succès retentissant. De plus, la chimie entre Penn badge et Victoria Pedretti c’était aussi une partie importante de l’intrigue.

Malgré le fait que dans la fiction, les acteurs jouent un couple marié fou et même pour plus de commodité, les deux parviennent à se connecter. A tel point que de nombreux fans se demandent déjà si entre eux, en dehors des caméras, il n’y aura rien de plus qu’une simple relation de travail. À de nombreuses reprises, des couples ont émergé sur le plateau d’enregistrement, comme Tom Holland et Zendaya, mais la vérité est que ce n’est pas le cas.

Badgley et Pedretti lui donnent vie, dans Tu, à l’un des couples les plus controversés de la fiction, mais en réalité ils ne sont rien de plus que des amis et même des compagnons. En fait, depuis qu’ils se sont rencontrés, à aucun moment ils n’ont été vus lors de sorties qui suggéraient le contraire. Et ils n’étaient pas non plus la cible de rumeurs d’amour.

De plus, il est à noter que sur les réseaux sociaux ils n’affichent pas plus qu’une relation de travail. Ils n’ont pas de photos ensemble à part des photos promotionnelles pour la série, et il y a aussi le fait que Pedretti suit Badgley, mais il ne la suit pas. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il y a un mauvais lien entre eux, encore moins, mais il semble que l’acteur suive peu de monde.

