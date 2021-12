Anya Taylor-Joy serait Black Cat dans SpiderVerse

Le lauréat de plusieurs prix Anya Taylor-Joie a choqué l’industrie hollywoodienne avec son rôle de Beth Harmon dans la mini-série de Netflix titré Gambit de la dame. Dans ce cas, le personnage de l’actrice cherche à devenir le meilleur joueur d’échecs au monde tout en luttant contre des problèmes émotionnels et diverses dépendances à la drogue et à l’alcool. L’histoire commence au milieu des années 50 et se poursuit dans les années 60.

Associer le nom de cet interprète de talent à un projet, c’est le rapprocher un peu plus du succès et cela semble être le projet des responsables de la SpiderVerse, qui est divisé entre ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvel et qu’est-ce que tu prévois Sony avec des personnages comme Morbius, Kraven le chasseur Oui Venin. Il semble maintenant qu’une antihéroïne de la marque va arriver au cinéma et Anya Taylor-Joie serait chargé de donner vie au personnage selon Robot géant flippant.

Black Cat arrive-t-il dans le SpiderVerse?

Felicia Hardy, mieux connue sous le nom Chat noir, ce serait l’un des prochains ajouts qu’il prévoit Sony avec l’œil attentif de merveille sur les décisions créatives concernant le personnage. Bien sûr, les droits sur tous les noms associés à Homme araignée continuer à être au pouvoir de Sony qui envisage de créer son propre univers basé sur des propriétés proches du wall-crawler.

Chat noir Elle est la fille d’un voleur expert qui est entraîné dans différents arts martiaux et possède une agilité et une endurance de niveau olympique. L’un de ses pouvoirs curieux est d’affecter « la chance » de ses adversaires. Par exemple, si quelqu’un pointe une arme à feu sur lui, l’appareil se bloque et l’appareil explose dans la main de l’agresseur. En parlant de chats noirs ! Elle était la partenaire de Peter dans les romans graphiques, mais n’a montré aucun intérêt pour le photographe Daily Bugle, seulement dans Homme araignée.

Le succès de Spider-Man : Pas de chemin à la maison assuré la durée de vie de la franchise beaucoup plus longtemps et Sony vous envisagez de tirer profit des propriétés que vous possédez. Cela fonctionnera sûrement en conjonction avec merveille, on a déjà vu michael kéton, originaire du MCU sous le nom d’Adrian Toomes, dans la bande-annonce de Morbius. Et la scène post-générique de Venin approché Eddie Brock à l’égard de Pierre Parker montrant l’intérêt que le symbiote extraterrestre porte au héros.

