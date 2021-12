Marvel : Tom Holland surpris en choisissant son remplaçant comme Spider-Man

in

Depuis sa première apparition dans l’univers cinématographique Marvel, dans Captain America : Guerre civile (2016), Tom Holland est devenue l’une des célébrités les plus aimées au monde en revêtant le costume de Homme araignée. Avec le passage, d’autres projets sont arrivés, comme Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui vient de sortir dans le monde entier et est déjà un succès, mais il commence à réfléchir à ce qui lui arrivera plus tard.

L’une des plus grandes incertitudes des fans de la MCU C’était si l’acteur allait continuer à jouer le personnage, puisqu’à plus d’une occasion il a exprimé son désir de prendre le temps de faire des activités qu’il n’avait jamais pu faire avec sa famille, puisqu’il avait un contrat. Son contrat avec Sony prenait fin cette année, mais décidé de renouveler leur lien pour une future trilogie.

A l’occasion du lancement de sa nouvelle production, Hollande a parlé au magazine Gens à propos de votre séjour à la franchise : « Je suis très reconnaissant envers Marvel et Sony de nous avoir donné l’opportunité et de permettre à nos personnages de progresser. Cela a été incroyable. ». Bien qu’il ait plus tard assuré : « Je ne veux pas dire au revoir à Spider-Man, mais j’ai l’impression que nous pourrions être prêts à dire au revoir à Spider-Man. ».

L’avenir étant incertain, au-delà de son nouveau contrat avec les sociétés de production, il a exprimé son opinion sur qui devrait être son remplaçant pour les bandes : « J’aimerais voir un avenir de Spider-Man plus diversifié, peut-être que vous avez une Spider-Gwen ou une Spider-Woman ». Tom a clairement indiqué qu’il aimerait voir une femme jouer le personnage principal : « Nous avons eu trois Spider-Man d’affilée ; nous avons tous été pareils. Ce serait bien de voir quelque chose de différent. ».

Une autre option qu’ils prennent en compte pour les années à venir est que le chiffre de Miles Morales prendre le rôle principal pour les prochains projets, même s’il est certain qu’on le reverra dans la suite Spider-Man : à travers le Spider-Verse. Pour le moment Tom Holland Il continuera en tant que super-héros dans une nouvelle trilogie et il y a déjà diverses rumeurs sur son intrigue, mais rien d’officiel.

