Générez de la musique avec une description simple : voici comment fonctionne l’impressionnante nouvelle IA de Google

in

Google a créé une IA capable de générer de la musique à partir de descriptions.

Google est devenu une entreprise tournée à 100% vers le développement de l’intelligence artificielle

rejoindre la conversation

Google a créé un nouveau outil basé sur l’intelligence artificielle capable de générer de la musique à partir des descriptions textuelles. Il s’appelle MusicLM, et bien qu’il ait fait preuve de puissance produire de la musique de haute qualité et ayant dépassé les précédents projets de ce type, la société ne prévoit pas de lancer MusicLM comme produit commercial.

Google lui-même suggère que MusicLM a pu améliorer les systèmes précédents à la fois dans le qualité sonore généré que dans sa capacité à s’en tenir à la description textuelle indiqué. Sur le site Web du projet, certains exemples de musique générée à l’aide de cet outil.

Le rapport académique où le développement du projet est expliqué précise que MusicLM utilise un modèle formé avec plus de 280 000 heures de musique. De cette façon, il est prévu de générer musique cohérente à partir de descriptions de « complexité significative ».

A titre d’exemple, certains chansons générées de différentes descriptions :

« Bande sonore épique avec des instruments d’orchestre. La pièce crée une tension, crée un sentiment d’urgence. Un chœur a cappella chante à l’unisson, crée un sentiment de puissance et de force »

« La bande-son principale d’un jeu d’arcade. C’est rapide et entraînant, avec un riff de guitare électrique accrocheur. La musique est répétitive et facile à retenir, mais avec des sons inattendus, comme des coups de cymbale ou des roulements de tambour. »

Les responsables du projet expliquent que MusicLM est non seulement capable de générer des clips audio court. Les capacités de l’outil vont plus loin, et il peut même construire des chansons à partir de mélodies déjà existantesquelle que soit la manière dont ils sont reproduits (en fredonnant, en sifflant, en chantant ou avec tout type d’instrument).

Il y a aussi la possibilité de créer des mélodies de plusieurs minuteset Google s’assure que la qualité sonore est maintenue tout au long du clip.

Malgré cela, l’entreprise n’a pas l’intention d’offrir cet outil au public comme OpenAI l’a fait avec son ChatGPT. Bien qu’ils n’aient pas révélé les raisons précises, ils ont expliqué que MusicLM peut incorporer du matériel protégé par le droit d’auteur dans les chansons générées (environ 1 % de la musique produite par MusicLM contient du matériel copié à partir des chansons qui ont été utilisées lors de leur formation). Cela a été confirmé à TechCrunch :

Nous reconnaissons le risque de détournement potentiel du contenu créatif associé au cas d’utilisation. Nous insistons fortement sur la nécessité de travaux futurs supplémentaires pour faire face à ces risques associés à la production musicale.

Il faudra voir si Google est capable de relever ce défi, et si oui, si l’entreprise se décide enfin sortir une version commerciale de MusicLM. Cela pourrait certainement changer toute la génération de la musique.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, l’entreprise prévoit de se concentrer sur la mise en œuvre d’autres capacités, telles que la possibilité de générer des paroles de chansons ou améliorer la qualité des voix dans les chansons.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?