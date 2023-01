Lisa Loring a été la première : la danse qui a inspiré le viral de Jenna Ortega sur Merlina (VIDEO)

Curiosités

Lisa Loring, la Merlina originale de Los Locos Addams, est décédée et dans Spoiler nous nous souvenons de la scène avec laquelle elle a inspiré Jenna Ortega pour sa danse virale.

© YouTube/NetflixLisa Loring et Jenna Ortega

Lisa Loring était le Merlin originale de la série la famille addams qui a été à l’antenne pendant deux saisons avec 64 épisodes où cette famille si particulière s’est fait une place dans la culture, marquant plus d’une génération, se recyclant même dans les films, les nouvelles séries, les jeux vidéo et la populaire émission de télévision Netflix faite par Jenna Ortega dans la peau de la fille d’Homère et de Morticia.

Malheureusement Lisa Loring Il n’est plus avec nous, mais son héritage en tant que Merlin Il continuera à vivre bien plus longtemps, si l’on tient compte du fait que sa caractérisation de ce personnage à l’humour sombre et à plus d’une extravagance est une source d’inspiration pour une émission de télévision aussi réussie que la série de Netflix. Fini la poupée décapitée Marie-Antoinette mais d’autres choses sont toujours valables.

L’histoire d’une danse qui a inspiré une autre danse

En ce sens, on peut parler d’une séquence de la série originale de la famille addams où Merlin apprend à Largo à danser sur la musique de ce qu’elle définit avec justesse comme « La Nouvelle Vague » convaincre le géant de la rejoindre parce qu’il ne veut pas être laissé comme « une ancienne mode ». La scène se termine avec Morticia les rejoignant surpris par l’attitude de Largo.

Cette séquence du spectacle la famille addams servi d’inspiration pour la danse de Jenna Ortega dans le programme Merlin où son personnage brille au Rave’N de la Nunca Más Academy avec Tyler. Après quelques instants de conversation entre eux, ils se dirigent vers la piste de danse et la jeune femme surprend tout le monde en dansant Goo Goo Muck de The Cramps en solo. Le passé revient-il ? C’est un fait que Lisa Loring était un miroir pour Jenna Ortega dans ce cas.

La scène de la danse dans Merlin Cela s’est accompagné d’une controverse car quelque temps plus tard, il a été confirmé que Jenna Ortega J’ai été infecté par le covid au moment du tournage de cette séquence de l’émission Netflix c’est pourquoi le producteur a été interrogé sur les protocoles qui ont été suivis dans ce contexte. Cela n’a cependant pas empêché la vidéo avec l’interprète exécutant la chorégraphie qu’elle a elle-même imaginée de devenir virale sur Internet. Succès!

