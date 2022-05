Les 4 rôles emblématiques que Mel Gibson a refusés

in

Mel Gibson est l’un des talents de l’industrie hollywoodienne et possède un palmarès incroyable se donnant même le luxe de dire non à ces rôles.

Mel Gibson construit une carrière impressionnante dans l’industrie hollywoodienne avec des rôles principaux dans des classiques du cinéma contemporain tels que la saga Mad Maxles quatre livraisons de Arme mortelle, Le Patriote Oui Un cœur brave. L’interprète de 66 ans est polyvalente et sait s’adapter à l’action, à la comédie, aux scénarios romantiques ou à n’importe quel thème. C’est pourquoi ce n’est pas une surprise toutes les offres qu’il a reçues dans sa vie professionnelle.

Dans ce sens Mel Gibson il lui a dit « Non » à certains des personnages les plus emblématiques du grand écran. Le premier d’entre eux était Homme chauve-souris, ce qu’il a refusé à plusieurs reprises, c’est pourquoi le Chevalier noir a fini par être interprété par Michael Keaton, Val Kilmer et George Clooney. Le premier d’entre eux remporta un tel succès que la Chauve-Souris Gothique qu’il la personnifiera à nouveau dans le Univers étendu DC.

4 rôles iconiques et la même réponse : non

Un autre personnage emblématique qui Mel Gibson refusé était l’agent secret le plus célèbre de l’histoire : James Bond. A cette époque, l’acteur était un jeune homme de 26 ans et il était persuadé que ce n’était pas le bon âge pour incarner 007. Puis le rôle tomba entre les mains de Timothy Dalton qui rendrait justice à l’agent en son temps chez le chef de cette franchise.

Pouvez-vous imaginer un acteur autre que Dustin Hoffman comme homme de pluie? Apparemment, les producteurs du film avaient en tête Mel Gibson pour jouer Raymond Babbit dans le film dont on se souvient bien de 1988. Cependant, l’acteur a également refusé de participer à ce projet qui deviendra plus tard l’un des grands films des années 1980.

Mel Gibson était en pourparlers pour jouer le général romain Maximus dans le film de Ridley Scott : Gladiateur. La vérité est que l’acteur a fini par choisir de se retirer et que ce rôle s’est retrouvé entre les mains de Russell Crowe qui donnerait la performance la plus impressionnante de sa vie professionnelle à la tête du film. Pendant, Mel Gibson eu le temps pour un autre projet cette même année, le film Le Patriote.

Actuellement, cet acteur talentueux était en contact avec Danny Glover, son partenaire dans Arme mortellecar ils ont tous les deux des idées pour une cinquième entrée dans cette franchise et les partagent pour faire avancer le projet et reprendre leurs rôles de Martin Riggs et Roger Murtaugh, deux flics. « trop ​​vieux pour cette merde ».

