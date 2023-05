Microsoft est étouffé par le régulateur britannique : désormais il l’accuse d' »atypique » pour avoir bloqué le rachat d’Activision

Microsoft n’est pas prêt à abandonner après que l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) ait bloqué l’achat d’Activision Blizzard. Le géant de Redmond a décidé faire appel de la décision du régulateur britannique, tout semble donc indiquer qu’en juillet il pourra présenter son dossier devant le Competition Appeals Tribunal (CAT) britannique.

Cependant, comme le rapporte ., les propriétaires de la marque Xbox sont surtout préoccupés par les délais et espèrent que tout se terminera rapidement avec un résultat final positif. C’est que, si l’opération n’est pas finalisée avant le 18 juillet de cette année, Microsoft devra verser à Activision Blizzard 3 000 millions de dollars pour rupture de contrat.

Pour Microsoft, le CMA va à contre-courant

L’équipe juridique du cabinet de Redmond a déclaré que si le processus « n’avance pas rapidement, cela met la fusion en péril ». En ce sens, ils soulignent qu’un douzaine de régulateurs, dont l’autorité de la concurrence de l’Union européenne, ont approuvé l’opération, mais l’organisme antitrust britannique a pris le chemin inverse. « Le CMA est atypique dans sa position », disent-ils.

Microsoft a insisté cette semaine sur le fait que la décision de la CMA est incorrecte et qu’en plus de créer « l’incertitude », elle cherche à annuler l’achat dans le monde entier, pas seulement au Royaume-Uni. Pour l’entreprise américaine, ce n’est pas la bonne voie si l’on tient compte du fait que le marché britannique constitue une « petite partie » de l’industrie mondiale du jeu vidéo.





Selon la CMA, le rachat d’Activision Blizzard donnerait à Microsoft un avantage concurrentiel significatif dans le arène de jeu en nuage. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’organisation britannique, après avoir écouté Sony et d’autres acteurs impliqués d’une manière ou d’une autre dans l’opération, a mis son veto au rachat d’Activision Blizzard, afin de protéger l’innovation et la concurrence au sein de l’industrie.

Mais, il convient de noter que les obstacles que Microsoft doit surmonter ne se trouvent pas uniquement au Royaume-Uni. L’entreprise vise également à convaincre la FTC américaine. Bien que le régulateur du pays nord-américain n’ait pas encore rendu son verdict final, il s’est positionné contre l’accord en décembre de l’année dernière, de sorte qu’il pourrait encore recevoir un deuxième coup qui renverse l’accord.

On ne sait pas encore comment se terminera ce feuilleton de 68,7 milliards de dollars. Et rappelez-vous, il s’agit de plus grande opération d’acquisition de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. Lorsque Microsoft et Activision Blizzard ont signé l’accord initial, ils savaient qu’ils faisaient l’objet d’un examen minutieux de la part d’une douzaine de régulateurs, et même de concurrents comme Sony qui ont sorti leurs griffes et ont tenté de le bloquer.

Images: Microsoft | RMR

A 45secondes.fr : Microsoft accepte l’arrivée de ‘Call of Duty’ sur Switch : un pas colossal pour que ses jeux arrivent en dehors de la Xbox