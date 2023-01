Explication de la relation de Bill et Frank dans « The Last of Us » : l’histoire qui n’a pas été vue dans le jeu vidéo

La série « Le dernier d’entre nous » de HBO Max a créé son troisième épisode intitulé « Long, Long Time » (« Mucho Mucho Tiempo »). Réalisé par Peter Hoar et écrit par Craig Mazin, l’épisode nous a confirmé ce que jeu vidéo éponyme de Naughty Dog : Bill et Frank avaient une relation amoureuse.

ALERTE SPOIL. Et c’est que dans l’œuvre originale, nous n’avons pas eu l’occasion de les voir interagir. FrancEn fait, il était déjà un cadavre quand nous avons appris son histoire avec Facture. Donc, avec quelques libertés créatives, mazin Oui Neil Druckman Ils nous ont raconté une histoire puissante sur le lien de ce couple.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, nous vous offrons l’explication de la facture et relation franche qui n’a pas été vu dans le jeu vidéo, mais a été vu dans le Série HBO Max.

L’HISTOIRE D’AMOUR DE BILL ET FRANK

en mettant de côté Élie (Bella Ramsey) et Joël (Pedro Pascal), épisode 3 de « Le dernier d’entre nous » s’attache à raconter l’histoire de Facture (Nick Offerman) et Franc (Murray Bartlett), grâce à la ressource de saute dans le temps.

Ainsi, nous revenons à l’année 2007, où un sceptique et paranoïaque Facture il vivait seul dans une ville qu’il avait lui-même isolée pour éviter d’être infecté. Grâce aux pièges qu’il a mis en place, il a pu se débarrasser des infectés et des ennemis.

Alors le survivant Franc se heurte à lui. Factureà contrecœur, accepte qu’il reste manger et c’est à ce dîner que une relation amoureuse est née. De cette manière, Ils vivent ensemble comme un couple heureux au milieu de l’apocalypse.

Des années plus tard, Franc contacter avec Tess à la radio et l’invite avec Joël pour les visiter. Plus tard, les quatre personnages partagent un repas et, malgré les doutes de FactureIls commencent une amitié avec ce couple. A partir de ce moment, ils échangent des produits entre eux, par troc.

Dans l’épisode 3 de « The Last of Us », Bill et Frank se sont embrassés après avoir joué une chanson de Linda Ronstadt au piano (Photo : HBO)

DÉCISION FINALE DE FRANK ET BILL

Revenant au présent, nous découvrons que Franc avoir une maladie dégénérative. Par conséquent, voyant que cela ne s’améliorerait pas, l’homme demande Facture l’accompagner dans ce qui sera le dernier jour de sa vie, Il envisage donc de se suicider.

Dans l’une des scènes les plus touchantes de toute la série, ils se marient tous les deux et sont reconnaissants de se rencontrer et de passer autant de temps ensemble. D’autant plus quand tout autour de lui a été détruit. En soi, l’amour était son refuge.

Finalement, Facture révèle qu’il ne veut pas vivre sans sa partenaire. Pour cette raison, il se suicide également dans ce qui serait son « dernier geste d’amour ». Tous deux consomment plusieurs médicaments mélangés à du vin et se rendent dans sa chambre, où ils meurent dans les bras l’un de l’autre.

Frank et Bill lors de leur dernier dîner dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

LA DIFFERENCE DE L’HISTOIRE DE BILL ET FRANK DANS LE JEU VIDEO

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le plus grand changement par rapport au jeu vidéo est que Franc il n’apparaît jamais vivant dans la production originale. Joël, Facture Oui Élie ils viennent de trouver son cadavre.

Il s’était suicidé après avoir été infecté : tout comme Tessil a décidé de partir selon ses propres conditions avant de céder à la contagion.

Une autre différence notable est que Facture Oui Franc ils n’avaient pas de fin heureuse. Ce dernier avoue à son partenaire qu’il le déteste dans son mot d’adieu. De cette façon, on peut supposer que les créateurs ont décidé de donner à cette histoire une issue beaucoup plus optimiste, celle dans laquelle le couple a pu vivre son amour librement.

« Je détestais le monde et j’étais content quand ils sont tous morts. Mais je me trompais. Il y avait une personne qui valait la peine d’être sauvée. C’est ce que j’ai fait. Je l’ai sauvé. Et puis je l’ai protégé. »il est dit Facture dans la lettre qu’il écrit à Joël dans la serie.

Ces mots affecteront grandement le personnage joué par Pierre Pascalqui va maintenant essayer de garder Élie sûr. Bien sûr, les leçons de cette romance pourraient aider notre protagoniste.