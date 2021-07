Génération 56k, la comédie italienne incontournable de Netflix

Génération 56k est une comédie romantique très divertissante qui est arrivée sur la plateforme de streaming en juillet Netflix avec ses huit épisodes qui montrent deux époques différentes : la fin des années 90 et aujourd’hui, toujours en Italie. Le cerveau derrière le projet est Francesco Ebbasta et les protagonistes sont Angelo Spagnoletti et Cristina Cappelli. Le spectacle raconte l’histoire de Daniel et Mathilde, qui se sont rencontrés quand ils étaient jeunes en 1998 et sont tombés amoureux des adultes dans le présent. Ils sont le symbole de la Génération 56k.

À travers des flashbacks, ils construisent l’histoire qui nous permet de savoir comment Mathilde est actuellement en couple et Daniel Il possède une entreprise de technologie, mais il craint de n’aimer personne. Dans le passé, elle était attirée par lui, mais par Daniel il aimait Agnès. L’action de 1998 est encadrée par les débuts de la popularité d’Internet et par le fait que la technologie de l’époque en était encore « à ses balbutiements ».

Génération 56k : Incontournable !







Un autre aspect auquel il est facile de s’identifier est la chaleur italienne de la série, surtout présente dans les séquences des années 90. Le quartier, la famille, ce lieu où « on se connaît tous » et les jeunes entrent dans l’adolescence en vivant l’aventure de grandir ensemble et de découvrir, petit à petit, qui ils sont.

Daniel raconte Mathilde qu’ils n’ont pas été synchronisés dans sa vie, mais il ne veut pas attendre vingt ans de plus pour elle. Elle est à l’aise avec son partenaire. Mais le confort est-il ce que nous recherchons tous en amour ? La réponse à cette question est l’un des moteurs du spectacle qui se plonge dans les sentiments des protagonistes et comment ils y réagissent.

En 1998, se connecter à Internet signifiait un monde de nouvelles possibilités qui n’existaient pas jusqu’à présent. Des e-mails à la pornographie en ligne ou aux premiers services de messagerie instantanée. Génération 56k Cela vous reconnecte avec ce passé, mais plus important encore, avec la façon dont vous vous sentez vraiment aujourd’hui. Applaudissements pour Netflix!