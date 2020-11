Le comédien légendaire Sinbad se remet d’un AVC, déclaration sur les problèmes familiaux

Il serait aux premiers stades de son rétablissement.

Les vœux ont afflué pour l’icône de la comédie Sinbad après avoir été annoncé qu’il se remettait actuellement d’un accident vasculaire cérébral. L’acteur de 64 ans, de son vrai nom David Adkins, est devenu une figure populaire du circuit de la comédie stand-up grand public au début des années 1990. Il a publié un certain nombre de spéciales HBO, a eu sa propre sitcom avec Le spectacle de Sinbad, a été présenté dans divers films, a joué dans des séries comme Un monde différent et Steven Universe, et a récemment été vu sur Rel. Sa famille a publié une déclaration sur sa santé et son rétablissement. «C’est par amour sincère que nous partageons Sinbad, notre mari et père bien-aimé, se remet d’un récent accident vasculaire cérébral», ont-ils partagé dans un communiqué. «Sinbad est une source lumineuse d’amour et de joie pour de nombreuses générations. Alors qu’il commence son chemin vers le rétablissement, nous sommes fidèles et optimistes qu’il fera bientôt rire nos cœurs. Notre famille vous remercie d’avance pour votre amour et votre soutien et demande des prières continues pour sa guérison. Nous vous demandons également de respecter notre vie privée pendant cette période. Merci. » Les gens se sont tournés vers les médias sociaux pour envoyer des mots aimables à l’artiste bien-aimé, notamment Shiela E, Sherri Shepherd, Marsha Warfield, Garcelle Beauvais, Perez Hilton et des milliers d’autres. Nous espérons un prompt rétablissement pour Sinbad. Découvrez quelques réponses de ses amis ainsi qu’un extrait de l’une de ses routines de stand-up ci-dessous.