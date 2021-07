Joe Manganiello partage des photos romantiques avec sa femme Sofia Vergara pour son anniversaire

Sofia Vergara a reçu le message d’anniversaire le plus doux de son mari, Joe Manganiello, ce week-end !

L’ancienne star de « Modern Family » a eu 49 ans samedi et Manganiello a célébré l’occasion avec une publication sincère sur Instagram. L’acteur a partagé un carrousel d’images de Vergara lors de leurs voyages, dont quelques selfies du couple ensemble.

“¡ Feliz Cumpleaños al amor de mi vida!” il a sous-titré le message, qui se traduit par « Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie ».

Vergara et Manganiello sont ensemble depuis sept ans. Après cinq mois de fréquentation, le couple s’est fiancé en décembre 2014, se mariant en novembre suivant lors d’une cérémonie au Breakers à Palm Beach, en Floride.

Vergara a un fils de 29 ans, Manolo Gonzalez Vergara, avec son ex-mari, Joe Gonzalez. Le couple, qui a fêté son cinquième anniversaire l’année dernière, n’a pas d’enfants ensemble, bien que Vergara ait dit dans le passé qu’elle envisagerait à nouveau d’agrandir sa famille.

« Ça ne me dérangerait pas d’avoir un autre enfant », a-t-elle déclaré au magazine The Edit en 2016. « L’idée de tout refaire ne me fait pas peur. Mais, bon, ce n’est pas comme si ça allait arriver naturellement, n’est-ce pas ? »

La star de « Magic Mike » n’était pas la seule à souhaiter un joyeux anniversaire à Vergara cette année. Son fils a également partagé une publication sur Instagram avec des photos de sa grande soirée.

« La fête d’anniversaire la plus heureuse et la plus bruyante ! » il a sous-titré le message. « Bon anniversaire!!! »

La juge « America’s Got Talent » a également été comblée d’amour par ses anciennes co-stars de « Modern Family » sur Instagram.

Sarah Hyland, qui jouait sa nièce Haley, a partagé une photo sur Instagram de l’époque de la «famille moderne» avec en arrière-plan Ed O’Neill et Rico Rodriguez, qui jouaient respectivement le mari de Vergara, Jay, et son fils, Manny, dans l’émission. .

« C’est le monde de @sofiavergara. Nous sommes juste chanceux d’y vivre », a écrit Hyland dans la légende. « Joyeux anniversaire mes amours !!!!!!! »

Vergara a reçu un peu d’amour de Jesse Tyler Ferguson, qui a partagé une douce photo sur Instagram de Vergara et Manganiello posant avec Ferguson et son mari, Justin Mikita.

« Joyeux anniversaire @sofiavergara ! On t’aimeuuuuu ! Même si les bulles ne le font pas », a écrit Ferguson, se moquant d’une histoire que Vergara a racontée sur « The Tonight Show » en mai sur la façon dont leur nouveau chien, Bubbles, aime Manganiello plus que Vergara.

Eric Stonestreet, qui a joué Cam dans la comédie de longue date, a partagé une vidéo appropriée pour célébrer l’anniversaire de son ancienne co-star. Il a posté un court clip en noir et blanc de Vergara appliquant un crayon à lèvres pendant qu’il lui chantait « Joyeux anniversaire » derrière la caméra, juste au moment où elle lui tirait la langue.

Julie Bowen, qui jouait sa belle-fille, Claire, dans la série, a partagé une photo en noir et blanc du couple où elle regardait Vergara avec un large sourire à la caméra.

« @sofiavergara Joyeux anniversaire d’une GUÊPE coincée à sa soeur soul qui aime s’amuser! » a-t-elle écrit en légende. « Je t’aime toujours!!!!! »