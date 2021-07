La star de la NFL, Travis Kelce, intrigue ses coéquipiers et ses fans avec la façon dont son nom est vraiment prononcé

Travis Kelce est devenu un grand nom de la NFL au cours de ses huit saisons en tant qu’ailier rapproché vedette des Chiefs de Kansas City.

Si seulement nous savions le prononcer correctement.

L’ailier rapproché des chefs, Travis Kelce, dit que son nom de famille se prononce « Kells » et non « Kell-see » comme tout le monde le dit depuis des années. Justin Edmonds / Getty Images

Selon l’homme lui-même, nous avons tous mal dit son nom de famille depuis qu’il est entré dans la ligue en 2013.

Kelce, 31 ans, a époustouflé les fans et les coéquipiers des Chiefs de Kansas City, y compris le quart-arrière vedette qui lui lance le ballon, en disant que son nom de famille se prononce « Kells » et non « Kel-see », comme il a été prononcé le chaque diffusion des matchs des Chiefs pendant près d’une décennie.

« Vous apprenez quelque chose de nouveau tous les jours », a déclaré le quart-arrière vedette des Chiefs Patrick Mahomes tweeté en réponse à une vidéo de Barstool Sports publiée par un animateur de podcast dans laquelle Kelce dit: « Mon vrai nom est ‘Kels’, donc je roule en quelque sorte avec les coups de poing. »

« J’ai donc mal prononcé son nom tout ce temps », a répondu le receveur des Chiefs Tyreek Hill au tweet de Mahomes.

« Tu l’as bien dit mec, je parle des deux… L’un est mon vrai nom et l’autre est un surnom, » répondit Kelce.

Kelce a également semblé le confirmer en retweeter un tweet du présentateur sportif de Fox 4 Kansas City, Harold R. Kuntz, présentant une vidéo avant le match de championnat de l’AFC 2020 dans laquelle Kelce dit que son nom se prononce « Kels ».

Le plaqueur défensif des Chiefs Chris Jones s’est également excusé, tweeter « J’ai dit Travis Kelce(y) tout le temps. Mes excuses @tkelce«

J’ai dit Travis Kelce(y) tout le temps. Mes excuses @tkelce – Chris Jones (@StoneColdJones) 14 juillet 2021

« Pas trippant du tout… tu peux continuer à m’appeler comme ça, » répondit Kelce.

Les fans de la NFL ne pouvaient pas non plus s’en rendre compte.

« Attends quoi !? S’il te plaît, dis-moi que c’est une blague ! Je peux tout à fait voir @tkelce faire ça comme une blague ! mon esprit est sidéré si c’est vrai ! » un ventilateur tweeté.

« Alors nous avons mal prononcé le nom de Travis Kelce tout le temps ???? » Focus sur le football professionnel tweeté.

Il est difficile de dire si Kelce est sérieux ou s’amuse simplement avec les gens. La petite amie de Kelce, mannequin et star de YouTube, Kayla Nicole, n’a pas pesé.

Pas encore non plus de mot du frère aîné de Kelce, le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce, 33 ans, si cela est réellement vrai.

L’aîné Kelce n’a pas tweeté depuis 2016 et dit dans sa biographie Instagram qu’il déteste Instagram et « et tous les médias sociaux associés », donc cela pourrait prendre un certain temps avant d’obtenir une réponse. Les fans sont allés aux archives pour trouver Jason Kelce prononçant son nom de famille « Kel-see » dans un vidéo de la moissonneuse-batteuse NFL 2011.

Je suis presque sûr que la nouvelle selon laquelle le nom de Travis Kelce est mal prononcé est une blague. Voici #Aigles C, Jason Kelce (son frère) le prononçant à la moissonneuse-batteuse. Lequel a raison ? 🧐 pic.twitter.com/ZmhxbTziWf – James Nagle (@NagleNFL) 14 juillet 2021

Les fans des Chiefs peuvent le dire comme le veut Kelce tant qu’il continue de livrer des saisons comme l’année dernière, quand il a capté 105 passes pour 1 416 verges et 11 touchés et a aidé Kansas City à atteindre un deuxième Super Bowl consécutif.

Il a également rejoint Alicia Silverstone et une foule d’autres célébrités dans le « Attendez, c’est comme ça que vous prononcez leur nom? » panthéon.