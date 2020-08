GeForce RTX 3090 & RTX 3080 les caractéristiques connues grâce à GAINWARD !

photos et caractéristiques des cartes graphiques RTX 3090 et RTX 3080 de Gainward. Les cartes graphiques GeForce RTX 3090 et GeForce RTX 3080 de NVIDIA fuient partout sur Internet en ce moment. La dernière fuite vient de Videocardz qui a réussi à obtenir desde Gainward.

Les cartes graphiques GeForce RTX 3090 et GeForce RTX 3080 Phoenix de Gainward dévoilent des images et des spécifications

Suite à la fuite d’hier, les cartes graphiques Gainward GeForce RTX 3090 et RTX 3080 ont maintenant été illustrées et les spécifications sont plus ou moins confirmées qui ont été rapportées plus tôt. La gamme haut de gamme de la série Gainward GeForce RTX 30 comprendra la gamme de cartes graphiques Phoenix ‘Golden Sample’, toutes deux dotées d’un design de 2,7 emplacements.

Cartes graphiques personnalisées ZOTAC GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 illustrées

La conception des deux cartes est similaire l’une à l’autre car les deux disposent du GPU NVIDIA Ampere GA102. Le refroidisseur présente un design à trois ventilateurs et un joli carénage en aluminium éclairé par des LED RVB. La carte comporte un grand logo GeForce RTX sur les côtés et est également livrée avec une plaque arrière en aluminium qui s’étend au-delà du PCB.





En parlant de PCB, il semble que les cartes utiliseront un design très compact qui ne s’étend pas sur toute la longueur du refroidisseur. Le design n’est pas similaire au PCB de référence Founders Edition que nous avons vu plus tôt, mais il est livré dans un facteur de forme standard. Les cartes graphiques GeForce RTX 3090 et GeForce RTX 3080 nécessiteront deux connecteurs à 8 broches pour démarrer. À première vue, le RTX 3090 comportera des connecteurs NVLINK de nouvelle génération, tandis que le GeForce RTX 3080 ne comportera aucune interface de ce type.

Cela montre que même avec 350 W TBP, la GeForce RTX 3090 aura toujours plusieurs variantes personnalisées qui ne nécessiteront pas la configuration scandaleuse du triple connecteur à 8 broches pour démarrer. Les cartes à triple 8 broches offriront cependant une plus grande capacité d’overclocking et des vitesses d’horloge plus rapides par rapport aux variantes de stock.

GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 Specs Leak Out de NVIDIA, utilisera 7 nm Process Node – Jusqu’à 350 W Flagship, 24 Go VRAM, 19,5 Gbps GDDR6X Vitesses

Non seulement Gainward, mais la GeForce RTX 3090 AORUS Xtreme de Gigabyte a également été représentée avec une configuration massive à trois ventilateurs. Le nouveau système de refroidissement a été récemment taquiné et il ressemble à une mise à niveau complète des cartes graphiques RTX 2080 Ti AORUS Xtreme existantes.

NVIDIA GeForce RTX 3090 – La carte graphique de jeu Ampère la plus rapide

Selon les détails divulgués, la GeForce RTX 3090 comportera le GPU GA102-300-A1. Le GPU GA102-300-A1 serait composé de 5248 cœurs CUDA ou 82 SM. Au total, cela représente une augmentation de 20% des cœurs par rapport à la GeForce RTX 2080 Ti. Aucun détail tel que la vitesse d’horloge, le nombre de TMU / ROP n’est fourni et nous ne pouvons pas prendre la matrice Ampère A100 comme référence car les pièces de jeu et HPC partagent une hiérarchie de configuration différente. Le GPU GA102-300 sur le modèle Gainward va cadencer jusqu’à une fréquence de suralimentation de 1725 MHz.

En ce qui concerne la mémoire, les choses commencent à paraître intéressantes car il est indiqué que la carte obtiendra jusqu’à 24 Go de mémoire avec des vitesses de broche GDDR6X plus rapides de 19,5 Gbps. Étant donné qu’il s’agit d’un bus 384 bits que nous examinons, il pourra offrir une bande passante de près de 1 To / s. La GeForce RTX 3090 sera livrée avec une puissance graphique totale de 350W (TGP). Selon de récentes fuites, la GeForce RTX 3090 devrait coûter 1399 € US.

NVIDIA GeForce RTX 3080 – GA102 pour les jeux haut de gamme

Passant à la GeForce RTX 3080, la rumeur rapporte que la carte comportera le SKU GA102-200-KD-A1. Ce SKU réduit comportera les mêmes 4352 cœurs CUDA que le RTX 2080 Ti qui seront disposés dans un total de 68 SM. Le Gainward Golden Sample comportera une horloge de suralimentation maximale de 1740 MHz.

La carte offrirait jusqu’à 10 Go de mémoire qui sera également GDDR6X, mais plusieurs fournisseurs proposeront la carte avec une mémoire tampon de trame massive de 20 Go, mais à des prix plus élevés. Étant donné que la mémoire fonctionne à 19 Gbit / s sur une interface de bus 320 bits, nous pouvons nous attendre à une bande passante allant jusqu’à 760 Go / s.

La carte offrirait jusqu’à 10 Go de mémoire qui sera également GDDR6X, mais plusieurs fournisseurs proposeront la carte avec une mémoire tampon de trame massive de 20 Go, mais à des prix plus élevés. Étant donné que la mémoire fonctionne à 19 Gbit / s sur une interface de bus 320 bits, nous pouvons nous attendre à une bande passante allant jusqu’à 760 Go / s.

Les dernières fuites de performances montrent également une amélioration considérable des performances par rapport au RTX 2080 et même au RTX 2080 Ti dans les benchmarks synthétiques. Si la même chose pouvait se traduire par les performances de jeu, alors Ampère ressemble à un produit super attrayant pour les joueurs qui attendent depuis près de 2 ans maintenant.

Gamme de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series ‘Ampere’:

Nom de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX RTX 3090 Nom du GPU Ampère GA106-300? Ampère GA104-300 Ampère GA102-200 Ampère GA102-300 Nœud de processus 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Cœurs SM / CUDA À déterminer 2944 (46)? 4352 (68) 5248 (82) Boost Clock À déterminer À déterminer 1710 MHz 1695 MHz Capacité mémoire 6/12 Go de GDDR6X 8/16 Go GDDR6 GDDR6X 10/20 Go GDDR6X de 24 Go Bus mémoire 192 bits 256 bits 320 bits 384 bits Bande passante 384 Gbit / s (16 Gbit / s) 512 Gbit / s (16 Gbit / s) 760 Gbit / s (19 Gbit / s) 936 Gbit / s (19,5 Gbit / s) TDP À déterminer 220 W 320 W 350 W Délai de lancement Novembre 2020 Octobre 2020 Septembre 2020 Septembre 2020

La gamme de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 ‘Ampere’ Gaming devrait être annoncée le 1er septembre lors d’un événement numérique qui sera organisé par le PDG de NVIDIA, Jensen Huang. Nous attendons au moins trois nouvelles cartes graphiques lors de l’événement, dont la GeForce RTX 3080 Ti (ou RTX 3090), la GeForce RTX 3080 et un Titan de nouvelle génération. Il y a certainement beaucoup plus à parler concernant les GPU Ampere, mais nous devrons attendre que plus d’informations nous parviennent.



Les options de sondage sont limitées car JavaScript est désactivé dans votre navigateur.