Grandes manifestations contre Moscou: Khabarovsk reste un endroit troublé

Les manifestations dans la ville de Khabarovsk, dans l’est de la Russie, au sujet de l’emprisonnement de l’ancien gouverneur Furgal ne diminuent pas. Pour le huitième week-end consécutif, les gens descendent dans la rue. Vous appelez le gouvernement de Moscou à démissionner.

Les protestations contre l’emprisonnement de l’ancien gouverneur de Khabarovsk se poursuivent dans l’Extrême-Orient de la Russie. Des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue – pour le huitième week-end consécutif. Des vidéos et des photos ont montré la foule avec des affiches et des drapeaux se déplaçant dans les rues de la ville près de la côte Pacifique.

Le conseil municipal de Khabarovsk a parlé de 1200 participants avec une tendance à la baisse. Les journalistes indépendants présents sur place ont supposé qu’il y avait des milliers de personnes.

L’ancien gouverneur Sergei Furgal a été arrêté il y a deux mois. Il est en détention provisoire à Moscou. Les enquêteurs l’accusent d’avoir commis deux meurtres en tant qu’homme d’affaires il y a 15 ans. Dans un autre cas, il s’agissait d’une tentative de meurtre. L’homme de 50 ans a nié les allégations.

Le Parti libéral démocrate (LDPR) de Furgal, dirigé par l’ultra-nationaliste Vladimir Zhirinovsky, a récemment appelé le Kremlin à placer le politicien populaire en résidence surveillée. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré: “Le président n’est pas habilité à prendre de telles décisions.”

Protestation contre une trop grande influence de Moscou

Furgal avait prévalu contre le candidat du parti du Kremlin lors de l’élection au poste de gouverneur de 2018. De nombreux manifestants ont crié “Poutine est un voleur” et ont appelé le gouvernement à démissionner. En plus d’appeler à un procès équitable pour le gouverneur, qui a depuis été démis de ses fonctions, les gens sont également opposés à ce que Moscou ait trop d’influence sur la région, qui est à huit bonnes heures de vol de la capitale.

Les manifestations ne sont pas autorisées en Russie en raison de la pandémie corona. La police de Khabarovsk n’est intervenue qu’occasionnellement. La ville a évoqué 19 arrestations depuis la mi-juillet. Plus de 160 cas ont été déterminés en raison de la participation. Les plus grandes manifestations avec environ 50 000 personnes ont eu lieu il y a un mois et demi.