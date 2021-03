Mario Lopez revisite les coiffures du passé et recrée le look «  Sauvé par la cloche  »

AC Slater est de retour! Ou du moins ses cheveux le sont.

L’ancienne star de « Saved by the Bell », Mario Lopez, a été l’hôte invité de « The Ellen DeGeneres Show » lundi, et pendant que là-bas, il a présenté un nouveau jeu appelé « Oh, Hair No, Mario! » cela l’a ramené à ses jours à Bayside High.

«Bien que mes fossettes ne changent jamais vraiment, mes cheveux – Dieu merci – l’ont définitivement fait», a-t-il déclaré au public avant d’offrir la preuve sous la forme d’un trio de photos flashback montrant ses styles audacieux de 1990 à 2003.

Le premier montage était le dernier chronologiquement et ressemblait le plus à son style actuel, à l’exception de ce que Lopez a surnommé un «look piquant» qu’il a associé à une expression de … «Je ne sais pas ce qu’est cette grimace ou si c’est une combustion lente ou j’ai juste senti quelque chose de mauvais.

Les nombreux styles de Mario Lopez. Getty Images

Peu importe ce que vous appelez le look, c’est quelque chose qu’il a dit qu’il ne pouvait même plus simuler, car c’est « un jeune butin de l’époque ».

Il est donc passé au style suivant sur sa liste – avec une coiffure «Saved by the Bell» dont les fans se souviendront bien.

«OK, voyez! Je balance une boucle Jheri juste là », dit-il en riant. « Il y a une quantité importante de produit dans ma perruque et je vois du doigt. »

Et puis il a dit aux téléspectateurs de regarder une perruque réelle qu’il avait apportée pour recréer ces mèches bouclées – et cette pose du doigt.

Mais le vrai plaisir est venu quand il a présenté une photo de lui-même de 1990, juste un an après le début de sa course sur la sitcom pour adolescents et en plein milieu de son apogée mulet.

«Enfin, tu sais comment Ellen se moque toujours d’elle-même parce qu’elle avait un mulet? Eh bien, elle n’est pas seule », a déclaré Lopez en révélant la photo torse nu de retour. Il a ajouté un avertissement impassible pour toutes les dames qui regardent, en disant: «Au fait, s’il vous plaît, ne regardez pas cela trop longtemps. Vous pourriez tomber enceinte.

Et s’ils regardaient ce qui allait suivre, ils étaient sûrs de se divertir alors que Lopez décidait de recréer ce look également.

Mario Lopez ramène le mulet lors du « Ellen DeGeneres Show » de lundi. Le spectacle Ellen

«Tu sais quoi? Ce n’est pas la même chose sans enlever ma chemise. Alors tu sais ce que je vais faire? taquina-t-il en attrapant ses boutons. «Je vais faire une pause!»