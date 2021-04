Happy April Fish 2021: images et phrases amusantes à partager sur WhatsApp le 1er avril

Jamais comme cette année il n’y a besoin de distractions et jamais comme cette année 1er avril tombe comme un haricot. La date est celle traditionnellement associée à la poisson d’avril, une journée consacrée aux blagues pratiques et aux petites tromperies. Étant donné que les zones rouges et oranges ont privé beaucoup de la possibilité de plaisanter en présence, les réseaux sociaux et la messagerie instantanée ils laissent les portes ouvertes aux blagues via le texte. Voici donc une collection d’images et de phrases à partager sur WhatsApp et Facebook, mais aussi des gifs animés pour mettre fin à vos blagues en ligne.

Des images amusantes et des gifs de bons poissons d’avril sont possibles Téléchargement Gratuit au dessous de. Sélectionnez-les simplement avec votre doigt ou le pointeur de la souris et enregistrez-les dans la mémoire de votre appareil, puis récupérez-les depuis l’application ou le site Facebook ou WhatsApp pour les attacher à votre publication sociale ou au message à envoyer à l’élu. destinataires.

Good morning and Happy April Fish: les meilleures images et phrases à télécharger gratuitement

Compte tenu de l’occasion, la recette idéale pour aromatiser les messages est un canular de bonne humeur pour faire tomber les contacts dans la blague. Ceux qui ont assez d’imagination pour s’essayer au jeu peuvent fermer la tromperie avec l’une des images suivantes. Pour tout le monde, il est préférable de choisir une phrase avec une phrase déjà incluse parmi les suivantes.

Images drôles du 1er avril

Le 1er avril est l’une des vacances les plus amusantes du calendrier et pour cette raison, les images thématiques qui prennent peu au sérieux ne manquent pas. Voici une sélection des meilleurs, qui aussi dans ce cas, il serait bon d’utiliser comme clôture d’une petite blague.

5 gifs animés pour le poisson d’avril 2021

Même les gifs animés sur le thème du poisson d’avril ne manquent pas sur Internet. La signification est la même que celle des images, mais en plus elles véhiculent un plus grand sentiment de joie et de légèreté. Trouver des produits de bonne qualité peut être plus difficile – voici une sélection des meilleurs trouvés en ligne.

