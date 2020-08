La moitié des plates-formes glaciaires de l’Antarctique qui retiennent les glaciers risquent de s’effondrer en raison du changement climatique

Agence France-Presse27 août 2020 10:16:54 IST

Plus de la moitié des plates-formes de glace entourant l’Antarctique qui empêchent d’énormes glaciers de glisser dans l’océan et d’élévation du niveau de la mer risquent de s’effondrer en raison du changement climatique, ont déclaré mercredi des chercheurs.

L’eau de fonte qui coule dans les fissures profondes causées par le réchauffement de l’air mine l’intégrité structurelle de ces barricades naturelles, ont-ils rapporté dans Nature.

«Si les plates-formes de glace se remplissent d’eau de fonte, les choses peuvent arriver très rapidement», a déclaré le co-auteur Jonathan Kingslake, glaciologue à l’observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université de Columbia.

“Il pourrait y avoir des conséquences majeures sur le niveau de la mer.”

Les scientifiques sont particulièrement préoccupés par l’état affaibli des plates-formes de glace retenant les glaciers Pine Island et Thwaites de l’Antarctique occidental qui pourraient, s’ils étaient déstabilisés, soulever les océans de plus de trois mètres.

Les deux glaciers couvrent une superficie plus grande que l’Allemagne.

Jusqu’à un kilomètre d’épaisseur, les plates-formes de glace sont l’extension de glace solide des glaciers terrestres.

Parce qu’ils flottent déjà sur l’eau de l’océan, ils ne s’ajoutent pas au niveau de la mer lorsque d’énormes morceaux se détachent en icebergs.

Mais les glaciers beaucoup plus massifs – qui font partie de la calotte glaciaire antarctique – qu’ils empêchent de glisser vers la mer sont déjà devenus un contributeur majeur à l’élévation du niveau de la mer.

Le groupe consultatif scientifique des Nations Unies sur le changement climatique, le GIEC, a prévu que les océans s’élèveront jusqu’à un mètre d’ici la fin du siècle, et même plus par la suite.

Des centaines de millions de personnes vivent à quelques mètres du niveau de la mer.

Les plates-formes de glace sont souvent coincées entre des formations terrestres comme à l’embouchure d’une baie, ce qui les aide à résister à la pression des glaciers poussant vers la mer.

Mais le changement climatique les érode de plusieurs manières.

Des recherches antérieures ont montré que le réchauffement de l’eau de l’océan s’infiltre au-delà de la ligne de mise à la terre – là où commence la banquise – et sous le ventre des glaciers, lubrifiant leur mouvement vers la mer.

Les nouvelles découvertes montrent que le réchauffement atmosphérique attaque également les plateaux de glace par le haut.

Fracturation violente, tablettes de glace coulissantes

La température moyenne de la surface de la Terre a augmenté d’un degré Celsius depuis le 19e siècle, suffisamment pour augmenter l’intensité des sécheresses, des vagues de chaleur et des cyclones tropicaux.

Mais l’air au-dessus de l’Antarctique s’est réchauffé plus de deux fois plus.

Une des conséquences a été l’apparition de longues crevasses parallèles à la ligne de rivage – jusqu’à des dizaines de mètres de profondeur – au sommet des plates-formes de glace.

À mesure que la glace de surface fond, l’eau se déverse dans ces fissures et augmente la probabilité d’un processus appelé hydrofracturation.

Lorsque cela se produit, l’eau – qui est plus lourde que la glace – “force violemment les fractures à s’ouvrir et provoque la désintégration rapide du plateau”, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué.

La péninsule antarctique, qui s’est réchauffée plus que toute autre partie du continent, a montré de façon dramatique à quoi cela pouvait aboutir.

Des morceaux importants de la plate-forme de glace Larsen de la péninsule – qui était stable depuis plus de 10 000 ans – se sont désintégrés en quelques jours en 1995, puis à nouveau en 2002. Cela a été suivi par l’éclatement de la plate-forme de glace Wilkins à proximité en 2008 et 2009.

L’hydrofracturation était presque certainement le principal coupable dans les deux cas.

Pour découvrir quelles régions du continent sont les plus vulnérables, Kingslake et ses collègues ont utilisé un algorithme d’apprentissage automatique pour analyser les images satellites et compiler la première cartographie complète des plates-formes glaciaires de l’Antarctique et de leurs crevasses.

Ils estiment que 50 à 70 pour cent des zones de contreforts des glaciers sont sujettes à l’hydrofracturation.

«Pris ensemble, les découvertes de l’auteur mettent en évidence les parties des plates-formes de glace qui sont les plus vulnérables au réchauffement atmosphérique», a écrit Jeremy Bassis, un scientifique à l’Université du Michigan, dans un commentaire, également dans Nature.

“Ils montrent que de grandes sections qui sont actuellement stables pourraient s’effondrer à mesure que les températures atmosphériques continuent d’augmenter.”

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂