Game over – Apple interdit "Fortnite"- Développeur de l’App Store

Le déménagement a déjà été annoncé, maintenant Apple l’a pris – et le développeur Epic a expulsé son App Store. Apple accuse le développeur “Fortnite” d’une violation des directives de l’App Store et a finalement bloqué vendredi tous les accès des développeurs d’Epic.

Les créateurs de “Fortnite” ne peuvent plus accéder à leur compte de développeur App Store, rapporte MacRumors. Bien que “Fortnite” n’ait pas été téléchargé depuis l’App Store depuis quelques semaines, d’autres titres tels que “Battle Breakers “et” Infinity Blade Stickers “- mais ces jeux ont également été bannis de l’App Store. Si vous recherchez Epic ou les jeux du développeur dans l’App Store, vous ne verrez plus les résultats correspondants.

Unreal Engine également affecté

Ceux qui ont déjà téléchargé les jeux sur leur iPhone ou iPad peuvent continuer à y jouer – mais il n’y aura plus de mises à jour ou de corrections de bogues. Encore plus dramatique: Epic est également à l’origine du populaire Unreal Engine, qui constitue la base de nombreux jeux. Sans accès développeur, Epic ne peut plus les développer pour iOS. Pour de nombreux jeux, cela signifie: aucune correction de bogue, aucune mise à jour, aucun développement supplémentaire.

C’est de ça que l’argument est

En quoi consiste le différend entre Apple et Epic: Sur tous les revenus générés par les applications ou les jeux de l’App Store, Apple perçoit une commission de 30%. Cela s’applique aux achats in-app ponctuels ainsi qu’aux frais d’abonnement, pour lesquels la commission est inférieure à partir de la deuxième année.

Afin de se sauver cela, Epic a simplement vendu la devise virtuelle “Fortnite” V-Bucks à environ un tiers moins cher. Apple a vu cela comme une violation de ses propres directives et n’a pas tardé à y remédier. Epic a répondu à l’expulsion par un contre-mouvement. Il reste à voir comment le différend prendra fin avec tension.