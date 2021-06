Morbius amène le vampire vivant dans le MCU affirme Tyrese Gibson

Apparemment c’est vrai. Morbius fait partie de l’univers cinématographique Marvel. Du moins selon Tyrese Gibson, qui joue dans la prochaine adaptation de Marvel Comics aux côtés de « Living Vampire » de Jared Leto. On soupçonne depuis un certain temps que le film aura au moins quelques liens avec le plus grand MCU, car Adrian Toomes de Michael Keaton, alias Vulture, a fait une apparition inattendue à la fin de la première bande-annonce. Bien qu’il reste encore beaucoup à révéler, Gibson a maintenant jeté du carburant supplémentaire sur le feu.

#Morbius La star Tyrese Gibson a déclaré que le film faisait partie de l’univers cinématographique Marvel. 🚨 pic.twitter.com/zweG5s85uk – Phase zéro (@PhaseZeroCB) 15 juin 2021

Tyrese Gibson fait actuellement la promotion de la sortie de F9, qui sortira en salles plus tard ce mois-ci. Lors d’une récente entrevue, on lui a demandé à brûle-pourpoint si Morbius se déroule dans le MCU. L’acteur a dit catégoriquement « oui ». Lorsqu’on lui a demandé de préciser s’il occupe le même univers que The Avengers, Gibson a de nouveau répondu « oui ». Donc là, nous l’avons. Cependant, ce n’est peut-être pas si simple que tout cela.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Marvel Studios construit le multivers Marvel. Spider-Man : Pas de chemin à la maison va s’aventurer dans ce territoire d’une manière importante plus tard cette année. Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui sortira en salles l’année prochaine, ira encore plus loin. Dans cet esprit, le réalisateur Daniel Espinosa Morbius peut (et existe probablement) quelque part dans le même multivers plus grand. Pas nécessairement dans la même chronologie que des films comme Homme de fer et Avengers : Fin de partie.

Dans tous les cas, c’est une grosse affaire. Sony contrôle toujours les droits de Spider-Man et de ses personnages environnants. Le studio a conclu un accord avec Disney pour permettre à Spidey d’apparaître dans le MCU. Mais ils peuvent toujours produire des films, comme ceux de 2018 Venin, comme ils le souhaitent.Morbius, qui met en vedette Jared Leto dans le rôle principal, était censé exister dans son propre espace en dehors du MCU. Même s’il se trouve quelque part dans le multivers, ce tissu conjonctif permet désormais des croisements potentiels sur toute la ligne. Parlant plus loin, Tyrese Gibson avait ceci à dire sur le travail sur le film.

« Faire ce film en face de Jared Leto, mec, était angoissant, excitant et inspirant. Il est vraiment, vraiment intéressant, ce gars, de travailler avec. [Director] Daniel Espinosa m’a également gardé nerveux tout le temps. C’est un vrai cinéaste alpha, très agressif. Il est très honnête alors il vous dira… Il vous dira, parfois, des choses que vous ne voulez pas entendre sur la façon d’améliorer votre jeu en tant qu’acteur et il l’a fait à tout le monde. Il a tiré de grandes performances de tout le monde. Je ne sais pas, mec, je pense que beaucoup de gens vont être choqués. »

Sony a également beaucoup d’autres spin-offs de Spider-Man en route. Venom : qu’il y ait un carnage devrait arriver plus tard cette année. Aaron Taylor-Johnson a également été récemment choisi pour jouer le rôle principal dans Kraven le chasseur, qui devrait sortir au début de 2023. Quant à Morbius, il devrait actuellement sortir en salles le 28 janvier 2022. Cette nouvelle nous parvient via Comicbook.com.

