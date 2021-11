L’affiche de Matrix Resurrections prépare l’équipage de Neo pour une nouvelle cyberguerre

Les résurrections matricielles se dirige rapidement vers les cinémas et le streaming, et nous avons la nouvelle affiche pour le prouver ! Neo, Trinity et Morpheus dirigent l’équipe, tandis que l’emblématique Matrix se déplace autour de l’équipe. Les créateurs se sont rendus sur Twitter pour partager, sous-titrant l’affiche avec: « Retournez dans la matrice avec cette nouvelle affiche pour The Matrix Resurrections. Regardez-la dans les cinémas et sur HBO Max * ce Noël. #TheMatrix »

Revenez dans la matrice avec cette nouvelle affiche pour The Matrix Resurrections. Regardez-le dans les cinémas et sur HBO Max * ce Noël. #La matricepic.twitter.com/85le51WcRg – Les résurrections matricielles (@TheMatrixMovie) 17 novembre 2021

Pour le moins, les fans sont extrêmement motivés pour le prochain versement.

Silenzio s’exclame : « Tellement excité pour ça ! Branchez-moi maintenant et renvoyez-moi à la maison, ça fait BEAUCOUP trop longtemps ! »

Tellement excité pour ça! Branchez-moi maintenant et renvoyez-moi à la maison, ça fait BEAUCOUP trop longtemps ! ?? — ¡Silenzio Bruno ! (@seaoftrash) 17 novembre 2021

Je pense que celui-ci le dit pour nous tous.

Nous étions tous vendus sur le nouvel opus lorsque la réaction de Keanu Reeves au film a été révélée. La réalisatrice et scénariste Lana Wachowski a décrit la réaction de notre héros au montage final en disant: « Nous avons montré le film à Keanu, et il a vraiment été époustouflé, et il a dit quelque chose qui était typiquement Keanu, où c’est incroyablement perspicace. Et il est juste gentil. d’être assis là, et vous ne vous attendez pas à ce qu’une révélation incroyable sorte de lui à ce moment-là, comme une brillance décontractée qui vient juste de sortir de Keanu. Et il était juste assis là, et il dit : » Il y a vingt ans, une histoire dans laquelle vous décrivez les vingt prochaines années et les problèmes de la nature du numérique, de la vie virtuelle et comment cela allait nous impacter et comment nous y pensons, et nous a donné un cadre pour pouvoir y réfléchir et en parler Et vous avez pris le même personnage et les mêmes histoires et les mêmes trucs, et d’une manière ou d’une autre, vous l’avez fait au cours des vingt prochaines années. Et il m’a dit : ‘Comment as-tu fait ça ?' »

Les résurrections matricielles reprend là où le premier film s’est arrêté avec notre duo original Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), ayant apparemment oublié les événements des films pris en sandwich, et est probablement le plus percutant pour offrir cette combinaison magique de nostalgie et d’originalité. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir la Matrice, qui est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. » Si vous l’avez incroyablement manqué, regardez la bande-annonce ici.

Aux côtés de notre duo héroïque, la distribution comprend  Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson, Écriture les tâches ont été partagées pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon, et bien sûr, Lana Wachowski . La matrice : les résurrections sort en salles et sur HBO Max le 22 décembre.

