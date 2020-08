Nouvelle bande-annonce EverSpace 2 avec date d’accès anticipé sur Steam

Nous sommes sur le point d’entrer dans le mois de septembre, soit le début de la fin de l’été, ce qui signifie l’arrivée de nombreux titres importants sur le marché qui voient cette période de l’année comme idéale pour ces jeux.

Au cours des derniers mois de 2020, nous aurons des titres de toutes sortes, grands et petits, EverSpace 2 étant l’un d’entre eux, car il y a quelques heures à peine, une nouvelle bande-annonce a été lancée en raison de l’événement Gamescom qui se tient actuellement. même.

Nouvelle bande-annonce 4K pour EverSpace 2

Cette suite a été annoncée depuis l’année dernière 2019 et ces mois-ci, nous n’avons pratiquement pas eu de mouvement de la part des développeurs, à l’exception d’une autre bande-annonce que nous avons pu voir en juin et qui rend sans aucun doute cette suite très intéressante.

Maintenant, avec Gamescom, nous avons une autre nouvelle vidéo publiée dont nous pouvons profiter en résolution 4K et cela nous montre plus d’action d’EverSpace 2, montrant également une grande utilisation de l’Unreal Engine 4 et dans lequel une grande amélioration est notée par rapport au premier jeu, bien que cela a également surpris par son niveau visuel. Il a également été révélé que ce deuxième versement arrivera en premier sur Steam grâce à un accès anticipé en décembre, bien que toujours sans date exacte.

Espérons que cet accès anticipé d’EverSpace 2 atteindra également les consoles Xbox et si possible à la nouvelle génération pour profiter au maximum des visuels et des performances.