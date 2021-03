Le titre officiel du redémarrage du film Resident Evil est révélé

Nous avons de nouveaux détails sur le prochain Resident Evil redémarrage du film, directement du réalisateur Johannes Roberts. Parmi les nouveaux détails, il y a la confirmation d’un titre officiel. Le cinéaste a révélé que l’adaptation du jeu vidéo est intitulée Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City. Il adaptera également les deux premiers jeux vidéo de la série, ce qui signifie que nous verrons à la fois le Spencer Mansion et Raccoon City lui-même.

Johannes Roberts a laissé tomber l’information dans une interview lors de l’édition virtuelle de SXSW de cette année. Comme cela avait été révélé précédemment, cette nouvelle adaptation de la populaire série de jeux vidéo Capcom se déroulera en 1998. Roberts avait ceci à dire, révélant qu’elle n’est en aucun cas liée à la version précédente de la franchise, qui mettait en vedette Milla Jovovich.

« Evidemment, il y a le Resident Evil [film] franchise et ce film n’a rien à voir avec ça. C’est toute une histoire d’origine distincte basée sur les racines du et le monde de l’horreur … nous ne sommes pas [making a remake]. Nous allons dans un tout autre [direction]… Ce fut un réel plaisir de se voir confier les rênes d’une nouvelle franchise, espérons-le, c’est vraiment sa propre affaire. «

Le cinéaste, connu pour son travail sur 47 mètres plus bas, a également confirmé que nous verrons des visages familiers. Le casting comprend Kaya Scodelario comme Claire Redfield, Robbie Amell comme Chris Redfield, Hannah John-Kamen comme Jill Valentine, Tom Hopper comme Albert Wesker, Avan Jogia comme Leon S.Kennedy et Neal McDonough comme William Birkin avec Donal Logue jouant Chief Irons. Roberts a également évoqué ce qu’il aimait dans les jeux et comment cela a inspiré sa prise.

« Ce que j’ai aimé dans les jeux, c’est qu’ils étaient tout simplement effrayants et c’est vraiment ce que je voulais. Cette atmosphère, c’est la pluie, il fait constamment noir, c’est effrayant. Raccoon City est un peu ce personnage pourri dans le film et ça sorte d’ambiance dans les jeux que je voulais mettre [the film]. «

Bien que nous n’ayons encore vu aucune séquence, il semble que celle-ci vise carrément la foule de l’horreur. Pour affirmer davantage ce point, Johannes Roberts a cité John Carpenter comme une grande source d’inspiration. Plus précisément, il a mentionné quelques classiques du maître de l’horreur, tels que Assaut sur l’enceinte 13 et Le brouillard.

« Je suis un grand fan de John Carpenter et j’ai vraiment pris ça. La façon dont il raconte ces films de siège claustrophobes et j’ai pris des films comme Assault on Precinct 13 et The Fog et ce groupe disparate de personnages réunis sous le siège, et j’ai pris cela comme mon inspiration cinématographique. «

La précédente Resident Evil les films ont rapporté 1,2 milliard de dollars combinés au box-office. Cela en fait la franchise de films de jeux vidéo la plus réussie de l’histoire. À part Bienvenue à Raccoon City, Netflix travaille également sur une série en direct basée sur les jeux, ainsi qu’une série animée intitulée Ténèbres infinies. Resident Evil: Welcome to Raccoon City devrait actuellement arriver en salles le 9 septembre. Cette nouvelle nous parvient via IGN.

Sujets: Resident Evil Remake, Resident Evil