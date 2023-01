Gabriel Luna dit que Ghost Rider « mérite absolument » de revenir dans le MCU

Un ancien Cavalier fantôme L’acteur fait pression pour que le personnage fasse enfin ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Précédemment, Gabriel Luna a joué la version Robbie Reyes du personnage de la série Marvel Agents du SHIELD, et à un moment donné, il devait jouer dans sa propre série dérivée. Alors que les retombées ont finalement échoué, la porte est théoriquement ouverte à Luna pour reprendre le rôle dans le MCU. Il est tout aussi possible qu’une nouvelle incarnation du personnage fasse une apparition avec un acteur différent dans le rôle.

Quoi qu’il en soit, Luna espère voir Ghost Rider apparaître dans le MCU et se mêler aux Avengers. L’acteur a récemment abordé le sujet dans une interview avec ComicBook.com, et il a exprimé qu’il était assez satisfait de l’arc de personnage qu’il avait avec Robbie dans Agents du SHIELD Cela dit, il précise également qu’il serait très heureux de reprendre ce rôle si Marvel Studios le demandait.

« Vous savez, je pense que la façon dont nous l’avons laissé … Je pense certainement qu’il y a beaucoup plus à dire. J’ai adoré la réponse. Tout le monde a adoré Robbie et ils ont adoré le personnage. Et si nous ne faisions que ces dix épisodes et rien d’autre, je me sentirais très complet avec ce que nous avons pu faire. Faire connaître le personnage, montrer aux gens un héros mexico-américain – le premier à la télévision, je crois. Je sais que cela a été dit beaucoup mais je pense les gens oublient 2016 quand nous avons fait ça avec Robbie. Mais c’est un personnage merveilleux et je l’aime. Je serais absolument ravi de continuer. »