Le drame policier obsédant de Netflix basé sur une histoire vraie à vous couper le souffle

Netflix

Avec ses films Netflix, il raconte généralement des histoires vraies et maintenant l’une d’entre elles fait fureur. Apprenez à connaître ce film qui vous coupera le souffle.

©IMDBLe film Netflix qui fait fureur

Les histoires racontées dans Netflix Ils captivent généralement les téléspectateurs pour leur niveau de réalisme et de sensibilité. À plus d’une occasion, le géant du streaming a surpris des milliers de personnes avec ses drames de ce type. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il arrive à plusieurs reprises que les films ou séries soient véritablement basés sur un événement qui s’est produit dans la vraie vie.

De plus, il y a actuellement un film dans Netflix qui est devenu une tendance. Il s’agit de Enlèvement à Cleveland, un long métrage initialement sorti en 2015 et basé sur une histoire vraie. Ce fait a choqué les États-Unis quand c’est arrivé et maintenant son arrivée sur la plateforme de streaming a une fois de plus montré qu’il s’agit d’un cas inoubliable.

Synopsis de l’enlèvement à Cleveland :

Ce film suit l’histoire de Michelle Knight, l’une des trois premières victimes d’Ariel Castro chez elle à Cleveland, aux États-Unis. Cet événement s’est produit au début des années 2000 lorsque Michelle, interprétée par Taryn Manning, a été portée disparue. C’était le 23 août 2002 après avoir quitté la maison d’un cousin lorsqu’il a disparu. Pendant 10 ans, elle et deux autres femmes ont été victimes d’abus physiques et sexuels.

Enlèvement à Cleveland Bande-annonce :

Distribution de Kidnapping à Cleveland :

Taryn Manning

Raymond Cruz

katie sarife

Samantha Drake

Pam Grier

Joe Morton

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?