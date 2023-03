Il était temps : la fin du film Netflix expliquée

Netflix

Le nouveau hit de Netflix en termes de films s’appelle Il était temps. Ensuite, nous parlerons de sa fin et nous vous l’expliquerons.

©NetflixIl était temps : fin expliquée du film Netflix.

Il était temps C’est le nouveau film du service de streaming. Netflix qui a été ajouté au catalogue le 16 mars et seulement quelques jours plus tard, il a été consolidé parmi les plus regardés au monde. Il s’agit d’une production italienne écrite et réalisée par Alessandro Aronadio et mettant en vedette Adoardo Leo, accompagné d’un casting de noms reconnus localement.

Son postulat porte sur dante, qui est marié à Alice et ils vivent heureux. Cependant, vous ne savez pas gérer votre temps et avez du mal à concilier votre vie avec votre travail. Pour ses 40 ans, sa femme lui organise une fête surprise, à laquelle le protagoniste est en retard. Se réveillant le lendemain matin, il se rend compte qu’un an s’est écoulé et qu’il n’a aucun souvenir de ce qu’il a fait. De plus, Alice est enceinte. Un autre passe et sa fille naît. A partir de ce moment, le temps passe très vite pour lui et il ne peut plus l’arrêter.

+ Fin expliquée de Il était temps

Tout au long du film, vous pouvez voir dante perdre les jours de sa vie, sauf pour son anniversaire, et il ne réalise pas ce qui s’est passé dans le temps écoulé. Il est en pilote automatique depuis un an et ne comprend pas ce qui lui arrive. Cependant, il reconnaît qu’il veut être un bon mari et un bon père, ainsi que passer du temps avec sa famille. Là, il est révélé que ses principales valeurs sont l’amour et ne fonctionnent pas vraiment comme on le croit.

La situation du protagoniste se produit dans laquelle ses résolutions et ses pensées conscientes ne durent qu’un jour et le reste de ses jours, il vit au milieu d’une routine à laquelle il ne peut échapper. Ce qu’il fait, c’est rendre explicite comment certaines personnes vivent immergées dans leur travail ou dans différentes tâches, laissant de côté l’importance des liens avec la famille et les amis. De cette façon, on vit au quotidien d’une manière dont, à moins qu’elle ne soit notable, on ne se rende compte.

La fin précise que dante son travail était la dimension dans laquelle il perdait son temps et il devait le réduire, car il occupait le moment le plus spécial de sa vie. A la fin, le temps revient à la normale et le protagoniste quitte la boucle temporelle. Entre-temps, il découvre qu’il a perdu l’harmonie de la famille, s’est séparé de sa femme et a perdu l’enfance de ses enfants. « Il était temps » C’est l’avertissement clair qu’il y a un temps pour pouvoir changer et modifier sa vie de tous les jours.

