FX annule ses projets d’adaptation de la série télévisée Never Let Me Go

Les plans de FX pour une adaptation en série du roman de science-fiction de Kazuo Ishiguro en 2005, Ne me laisse jamais partir, se sont brusquement arrêtés. La série, qui devait être diffusée exclusivement sur Hulu, avait initialement été reprise par FX en mai 2022, avec une pré-production en cours. Cependant, selon Variety, le réseau a décidé d’abandonner le projet, laissant les fans du roman et de l’adaptation cinématographique déçus.





Ne me laisse jamais partir explore les thèmes de la mortalité, de l’amour et de l’humanité à travers l’histoire de jeunes qui ont été clonés à des fins de don d’organes. Le roman a déjà été adapté en film en 2010 et a été salué pour son récit stimulant et émouvant. Selon le synopsis de la série, il suit « Thora (Viola Prettejohn), un clone adolescent rebelle qui s’échappe du pensionnat où elle et ses compagnons clones sont cachés à la société. Alors qu’elle commence à vivre sous couverture dans le monde extérieur, elle déclenche involontairement des événements qui déclencheront une révolution et testeront les limites de ce que signifie être humain.

Le casting de la série devait inclure Tracey Ullman, Kelly Macdonald, Aiysha Hart, Spike Fearn, Shaniqua Okwok, Gary Beadle, Kwami Odoom, Susan Brown, Keira Chanse et Edward Holcroft, qui devaient donner vie à l’histoire dans de nouveaux et manières passionnantes. L’équipe de production derrière la série était de premier ordre, avec Melissa Iqbal comme scénariste et showrunner aux côtés du réalisateur pilote Marc Munden, Garland, Macdonald, Reich, Maria Fleischer et Ishiguro.





Un regard sur l’adaptation cinématographique de 2010

L’adaptation cinématographique de 2010 Ne me laisse jamais partir est une exploration stimulante et chargée d’émotion de l’existence et des implications éthiques de la prolongation de la vie humaine. Réalisé par le célèbre Mark Romanek et écrit par Alex Garland, le film présente une distribution talentueuse dirigée par Carey Mulligan, Keira Knightley et Andrew Garfield. Il a reçu des éloges lors de sa sortie et continue d’être un film opportun et pertinent qui soulève des questions importantes sur la valeur de la vie humaine. L’impact du film témoigne du pouvoir de la narration et de sa capacité à engager le public et à provoquer la réflexion et la discussion longtemps après sa sortie initiale.

Ne me laisse jamais partir est un film qui restera avec vous longtemps après le générique. Les fans du film et de son histoire qui fait réfléchir seront sans aucun doute déçus par la nouvelle de l’annulation de cette série prometteuse. Néanmoins, le roman et l’adaptation cinématographique continueront de captiver le public avec leurs explorations émotionnelles et obsédantes de la mortalité, de l’amour et de l’humanité.