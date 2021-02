Autocollants WhatsApp avec audio: comment les créer et les partager avec vos contacts

Certains pensent que les autocollants animés de WhatsApp ne suffisent pas. Et, pour eux, la solution n’a été que de créer leur propre autocollants avec audio.

Ce type de autocollants a commencé à parcourir le monde à travers des milliers de conversations WhatsApp, et bien que ce n’est pas une fonction intégrée à WhatsApp, ses auteurs n’ont pas hésité un instant à partager avec le monde les formule pour créer des autocollants avec audio.

Créez et partagez des autocollants avec audio sur WhatsApp

Depuis, par défaut, Autocollants WhatsApp n’incluent pas la possibilité de lire de l’audio, les utilisateurs de l’application de messagerie ont cherché un moyen de pouvoir ajouter des effets sonores à vos autocollants animés.

Et la solution est aussi simple que d’utiliser les notes vocales WhatsApp qui complètent l’autocollant animé en question. Sur Twitter, nous pouvons voir quelques exemples des plus drôles.

Par conséquent, la seule chose dont vous avez besoin créer des autocollants pour WhatsApp avec audio, c’est avoir un application pour couper les sons cela vous permet d’enregistrer l’audio que vous souhaitez envoyer avec l’autocollant au format MP3, afin que WhatsApp l’interprète comme une note vocale. Lorsque vous avez créé votre audio, il vous suffit de suivre ces étapes:

Enregistrez l’audio que vous souhaitez envoyer avec l’autocollant dans la mémoire interne de votre mobile. Maintenant, envoyez l’autocollant animé à la conversation WhatsApp. Ensuite, joignez l’audio que vous avez enregistré lors de la première étape.

C’est l’un des moyens les plus simples de envoyer des autocollants avec du son sur WhatsApp, Mais ce n’est pas le seul.

Les applications Android telles que « Autocollants et sons » incluent les deux packs d’autocollants comme audios qui complètent les autocollants animés. De cette façon, vous pouvez envoyer des autocollants avec audio sans avoir besoin de couper les sons vous-même.

Les autocollants avec audio sont les meilleurs qui puissent exister pic.twitter.com/YrZQlKlsP1 – (@josetrujilloy) 24 août 2020

Enfin, une troisième façon de obtenir des autocollants avec audio pour WhatsApp consiste à rejoindre une conversation de groupe utilisée pour partager ce type d’autocollants. En cela, il est possible enregistrer des audios et des autocollants pour les transmettre à nos conversations, nous évitant ainsi d’utiliser une application pour couper l’audio ou de télécharger une autre application d’autocollants.

Nous ne savons pas si, tôt ou tard, WhatsApp introduira la possibilité de ajouter du son aux autocollantsMais il ne fait aucun doute que les utilisateurs de l’application accueilleraient favorablement cette fonctionnalité à bras ouverts. En attendant, nous devrons recourir à l’une des alternatives que nous avons évoquées.

