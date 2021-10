Mini Review: Röki (PS5) – La majesté visuelle de thatgamecompany rencontre le sens du jeu de Double Fine

Alors que l’innovation mène souvent à des efforts vraiment créatifs, il y a quelque chose à dire pour prendre une formule établie et la faire vraiment bien. C’est ce que Röki se propose de faire : prendre les éléments traditionnels d’un titre d’aventure pointer-cliquer et élever l’expérience de manière percutante et significative. Et le titre dans l’ensemble réussit. Vous incarnez Tove, une jeune fille en quête pour sauver son frère, Lars, des griffes d’un dieu maléfique. L’histoire s’attarde sur de nombreux thèmes et messages importants, comme la famille, le lâcher prise et l’amour de soi, les défauts et tout.

Mécaniquement, vous avez certainement déjà joué à ce titre. Vous collectez une variété d’objets et devez interagir avec toutes sortes de facettes environnementales en essayant d’associer les bons outils aux bons objets. Tout est assez simple, même si cela ne s’éloigne jamais du territoire des solutions si obtus qu’aucune personne sensée ne pourrait le comprendre comme les pointer-cliquer d’autrefois. Des mécanismes plus intéressants sont introduits au fur et à mesure que vous progressez dans le titre, comme devoir sauter entre deux personnages pour ajouter ce petit plus à l’expérience. Il n’est cependant présent que dans la zone finale du jeu; un environnement qui dépasse son accueil et n’a pas autant de punch que tout ce qui le précède.

La vraie star du jeu est la conception de l’environnement. Ce jeu est beau. Son adhésion à la fois l’architecture scandinave – une église incroyable Stave être le hors concours – ainsi que des représentations précises des créatures de la mythologie nordique -such comme les trolls – se complètent mutuellement, présentant un monde avec amour conçu. Le personnage de Tove et de son frère laissent cependant un peu à désirer.

Avec un monde compact mais dense à parcourir – la majeure partie du jeu se déroule dans une zone interconnectée tentaculaire – vous apprendrez votre chemin en un rien de temps. Ceci est facilité par le système de déplacement rapide intelligent du jeu, qui réduit considérablement les allers-retours inutiles.