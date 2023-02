Netflix : Qu’est-ce que l’audio spatial et comment l’activer ?

in

La semaine dernière, un nouveau fleuron dans les productions de Netflix, a suscité la curiosité des utilisateurs. Il s’agit de « Audio spatial »une fonction disponible dans certaines séries et films qui offre une meilleure expérience lors de la sélection d’une fiction dans le catalogue. A quoi sert-il exactement et comment pouvez-vous l’activer sur votre compte ?

+ Qu’est-ce que Netflix Spatial Audio ?

L’audio spatial est venu à Netflix pour offrir un expérience sonore immersive niveau cinématographique. De cette façon, sans qu’il soit nécessaire d’incorporer un équipement supplémentaire, la nouvelle fonction offre un son stéréo surround de haute qualité. C’est-à-dire, vous n’avez pas besoin d’enceintes spéciales ou d’un système de cinéma maison pour en profiter.

+ Comment activer l’audio spatial sur Netflix ?

L’audio spatial est disponible pour tous les appareils. Les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones portables ou les tablettes fonctionnent lors de la lecture. Pour l’activer, il vous suffit de Forfait Premium Netflixqui permet également une résolution vidéo 4K HDR, une expérience sans publicité, la possibilité de télécharger des séries et des films et la possibilité de regarder sur quatre appareils simultanément.

+ Comment entendez-vous l’audio spatial de Netflix ?

Chaque année, Netflix propose de nouvelles options pour votre expérience de visionnage Premium Plan. Après avoir intégré la 4K, le HDR, le Dolby Atmos et le mode calibré, c’est maintenant au tour de l’audio spatial. Si vous n’avez pas encore décidé de changer de formule d’abonnement, ici vous pouvez voir et entendre un exemple avec les productions les plus marquantes de la plateforme. Regardez la vidéo suivante !

+ Quelles émissions et quels films ont un son spatial sur Netflix ?

Pour le moment, l’audio spatial sur Netflix n’est disponible que sur le 700 titres les plus consultés du catalogue. Des productions comme Choses étranges, The Witcher, mercredi Soit À couteaux tirés : oignon de verre ils ont déjà leur badge, une icône qui apparaît à côté de la description de chacun d’eux. « Tous les films ou saisons de séries ne sont pas disponibles avec l’audio spatial, mais nous continuerons à ajouter la compatibilité avec plus de titres », a expliqué la plateforme de streaming. Pendant ce temps, les autres continuent de fonctionner avec audio stéréo standard.

