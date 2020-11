Jungkook de BTS parle de sa timidité et de ce qui le rend nerveux

BTSde Jungkook est un artiste intrépide qui vit pour divertir, mais comme beaucoup de fans le savent, il peut aussi être timide.

Dans une nouvelle interview avec Magazine Weverse, Jungkook a parlé de sa timidité, de ce qui le rend nerveux et du travail qu’il trouve difficile à cause de tout cela.

Au début de son adolescence, lorsque Jungkook a rejoint Divertissement à grand succès, il se sentait nerveux en chantant ou en parlant devant un petit groupe de personnes. À ce jour, il lutte toujours avec cela.

« Je peux être une personne timide, » Dit Jungkook. «Quand les gens me demandaient de chanter, je ne pouvais pas toujours le faire – comme devant des adultes ou des professeurs. Et je suis toujours un peu comme ça. Si je commence à penser: «Oh, je ne peux pas faire ça», alors je finis vraiment par ne pas pouvoir le faire. Même quand j’aurais pu bien faire.

La timidité peut également affecter d’autres domaines du travail de Jungkook, et il préfère s’ouvrir lentement aux gens.

Je ressens la même chose à propos de ma danse et de mon chant, et je ne peux pas non plus composer une mélodie vraiment incroyable. J’ai l’impression d’être toujours quelque part au milieu. Mais je pense aussi que j’ai mes propres couleurs, alors j’aime m’ouvrir tranquillement et lentement aux gens, et leur faire savoir quel genre de personne je suis. Oui quelque chose comme ça. (des rires)

– Jungkook