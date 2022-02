Jujutsu Kaisen 0 supprime la place d’Evangelion 3.0, le plus gros succès au Japon

Le film sorti l’an dernier » Evangelion 3.0 + 1.01 : Il était trois fois », a été renversé d’être le film le plus rentable au Japon. Maintenant le film d’animation « Jujutsu Kaisen 0 » Il a été placé au numéro un des ventes dans le pays japonais. L’histoire de la célèbre série animée prequel, réalisée par Parc Sunghooa vendu un total de 10,4 milliards de yens (environ 90,6 millions de dollars) lors de son ouverture au box-office, contrairement au plus récent évangélisation qui a accumulé un total de 10,2 milliards de dollars (89,5 millions de dollars).

Même si « Jujutsu Kaisen 0 » a réalisé la majeure partie de ses revenus en 2022, la bande est sortie le 24 décembre 2021, on pourrait donc considérer qu’il s’agit même du plus gros chiffre d’affaires de cette année-là, date de sa sortie ‘« Evangelion 3.0 ».

Le premier manga de « Jujutsu Kaisen », créé par Gege Akutami, est sorti en mars 2018 et raconte l’histoire de Yuji Itadori, un étudiant qui rejoint un groupe de sorciers Jujutsu, pour vaincre Ryomen Sukuna, le roi des malédictions. Le manga s’est vendu à 60 millions d’exemplaires au total, ce qui en fait le manga le plus vendu de tous les temps.

Cela pourrait également vous intéresser : le réalisateur du film Uncharted prévoit l’adaptation de Jak et Daxter.







Après, Studio MAPPA a adapté l’histoire en une série animée, qui a été créée en octobre 2020 et a remporté plusieurs prix lors de la cinquième édition annuelle des Crunchyroll Awards, dont Anime of the Year et Best Antagonist. Jujutsu Kaisen 0 est une préquelle qui se déroule un an avant les événements qui se produisent dans l’histoire principale.

L’impressionnant box-office de »Jujutsu Kaisen 0 » n’est pas la seule production de la franchise qui a obtenu d’excellents chiffres de vente, puisque les volumes 13 et 0 du manga ont pris les premières places dans la liste des best-sellers du New York Times pour les romans graphiques. et manga plus tôt cette année, se classant respectivement 10e et 13e.

» Jujutsu Kaisen 0 » devrait sortir le 18 mars aux États-Unis et au Canada, et il a déjà été confirmé qu’il prévoit de sortir en Amérique latine à une date proche qui n’a pas encore été confirmée.