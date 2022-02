Steam Deck : La station d’accueil pourrait apparaître plus tard que prévu

le Vapeur-Dock pourrait sortir ce printemps. C’est du moins ce que suggère une entrée qui aurait été sur le site officiel. Entre-temps, cependant, il a de nouveau été supprimé et on ne sait toujours pas pourquoi – et si la date est correcte.

Steam Deck : Docking Station pourrait sortir au printemps 2022

Quand est-ce que le Steam Deck sort ? Le Steam Deck arrive maintenant le 28 février sur le marché. Ou du moins les premiers précommandeurs peuvent attendre leurs appareils à cette date. L’ordinateur de poche de Steam maker Valve ne sera probablement pas disponible dans les magasins réguliers pendant un certain temps.

Une station d’accueil ou un Steam Deck Dock (Steam Dock ?) arrivera également sur le marché à un moment donné. C’est du moins ce qu’a dit Valve déjà annoncémais jusqu’à présent, il y a eu pas de date de sortie concrète Donc. Cela restera ainsi pour le moment, mais nous saurons peut-être encore quelque chose de plus précis.

Peut-être encore au printemps ? Redditor SheepherderOdd2190 prétend avoir découvert une sous-page distincte pour le dock approprié sur la page officielle Steam Deck de Valve, mais elle est maintenant en partie supprimé à nouveau aurait du être. Voici les exactes Les connexions et leur disposition ainsi que pour voir une idée du design. Il y a aussi quelques informations sur ce que le Steam Deck Dock peut faire et, surtout, quand il devrait arriver : Au printemps 2022.

©Valve

C’est quoi la suppression ? Le fait que le rendez-vous ne soit plus en ligne signifie, bien sûr, que la page était probablement en ligne par erreur. Malheureusement, ce que nous ne savons pas, c’est si c’est le cas période de publication approximative autour de la spécification finale actes, ou si le Lancement encore reporté. Cela pourrait également être une raison pour mettre à nouveau les informations hors ligne.

Il se pourrait donc que le Steam Deck soit déjà ce printemps obtient une station d’accueil appropriée. D’un autre côté, il y a tout aussi bien la possibilité que le la publication a été reportée et le quai seulement un peu plus tard apparaissant au cours de l’année. En tout cas, un post officiel de Steam ne parlait que récemment d’un lancement prévu au printemps (via : Twitter).

Mais pas de souci : Vous pouvez utiliser votre Steam Deck aussi simplement via hub USB-C Connectez-vous à l’écran ou au téléviseur et chargez en même temps. Une amélioration des performances comme la Nintendo Switch et son dock ne devrait de toute façon pas exister avec le Steam Deck.