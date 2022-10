Netflix a présenté la bande-annonce de Slumberland avec Jason Momoa

Netflix

Netflix a partagé aujourd’hui la bande-annonce d’un film très spécial mettant en vedette Jason Momoa qui nous emmène dans un monde de rêves et d’aventures : Slumberland.

©IMDBpays du sommeil

Netflix continue de générer du contenu avec des personnalités de haut niveau et basé sur des œuvres à succès telles que le nouveau film dans lequel il joue Jason Momoa basé sur la bande dessinée Petit Nemo dans Slumberland par Winsor McCay. La publication a fait un long voyage de 1905 à 1927 en suivant les alternatives dans la vie du petit Nemo qui a vécu des aventures extraordinaires pendant son sommeil. Cette intrigue a été adaptée dans des pièces de théâtre, des opéras et même dans le monde des jeux vidéo.

Netflix partagé aujourd’hui la première bande-annonce du film pays du sommeil mettant en vedette l’acteur Aquaman. Dans ce cas, l’histoire suit les traces de Néma se sentir comme un prisonnier dans une école ordinaire. Elle y a été envoyée après la mort de son père. Cependant, Nema n’est pas une fille ordinaire car lorsqu’elle s’endort, son cochon en peluche prend vie à la surprise du public.

Quoi de neuf de Jason Momoa sur Netflix

Alors son lit se remplit aussi de vie et il l’emmène à côté de Retournerun ancien compagnon du père de Nema qui a d’énormes cornes sur la tête et qui est chargé de guider la petite fille à travers les différentes aventures oniriques qu’elle vit tout en explorant le monde des rêves où elle trouve décidément plus de stimulation qu’à l’école ordinaire qu’il doit y assister.

L’adaptation cinématographique la plus récente de cette bande dessinée était le film culte Little Nemo : Aventures dans Slumberland en 1992, une coproduction nippo-américaine des réalisateurs Masami Hata et William Hurtz. Le casting vocal comprenait Gabriel Damon, Danny Mann et feu Mickey Rooney. Jason Momoa attendez-vous à surpasser cette bande avec pays du sommeil de Netflix.

pays du sommeil Il met en vedette Marlow Barkley, Jason Momoa, Kyle Chandler, Chris O’Dowd, Humberly González, India de Beaufort, Weroche Opia, Tonya Cornelisse, Luxton Handspiker, Katerina Taxia, Jamillah Ross, Michael Blake et Antonio Raine Pastore, entre autres. Le film est réalisé par Francis Lawrence avec des livres de Michael Handelman et David Scénario. Vous pouvez le trouver dans le catalogue de Netflix à partir du 18 novembre.

