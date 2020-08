Oneplus Watch: Nouvelles Références à La Smartwatch De Oneplus

Vigorun Montre Connectée Smartwatch Homme Femme 10 Jours Autonomie Bracelet Connecté Etanche IP68 Podomètre Cardio Sommeil Fitness Tracker d'Activité Contrôle de la Musique SMS Appel

🎁 10 Jours d’Autonomie 🎁 Equipée d'une puce de haute efficacité, la Vigorun montre connectée peut automatiquement identifier l'état d'utilisation et allouer la consommation d'énergie de manière raisonnable grâce à l'algorithme intelligent sur économie d'énergie, vous offrant une excellente expérience de 10 jours d’autonomie avec une seule charge. 🎁 Votre Partenaire Sportif Exceptionnel 🎁 Le bracelet connectée non seulement prend en charge plusieurs modes sportifs, tels que la course, la marche, la randonnée, le cyclisme, l'escalade, le yoga, etc., mais fournit également des données de référence pour votre analyse et votre amélioration sur votre santé quotidienne. Il offre les exercices de respiration abdominale, particulièrement adapté aux personnes souffrant de pression excessive et aux amateurs de yoga / pilates. 🎁 Étanche 50M & Écran Tactile Coloré 🎁 La conception IP68 étanche vous permet de le porter dans tous les environnements sans souci. La smartwatch ajuste automatiquement sa luminosité en fonction de la lumière ambiante. L'écran s'illuminera immédiatement pour afficher toutes les informations lorsque vous levez le poignet. Trois couleurs élégantes et classiques (noir/or rose/bleu-vert) conviennent parfaitement aux hommes, aux femmes et aux enfants. 🎁 24/7 Moniteur de Fréquence Cardiaque & Sommeil 🎁 Notre tracker d'activité peut être utilisé comme moniteur en temps réel pour enregistrer votre fréquence cardiaque et détecter votre qualité de sommeil 24 heures par jour, en enregistrant avec précision le temps de sommeil profond et sommeil léger par nuit, et en vous rappelant de modifier vos habitudes de sommeil. Toutes ces données vous aideront à mener une vie plus saine. 🎁 Rappels Multiples & Contrôle de la Musique 🎁 La montre connectée vibre lorsque votre smartphone reçoit un appel téléphonique, un SMS et un message (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger, Linkedin, Skype, etc.). Vous pouvez également ouvrir et contrôler l'application musicale directement sur celle-ci, par exemple jouer/mettre en pause la musique, passer à la chanson précédente/suivante. Plus de fonctions vous attendent à explorer, comme rappel d’alarme, rappel sédentaire, etc.