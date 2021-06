Sarah Paulson dit qu’elle n’aime pas AHS: Roanoke et souhaite qu’elle n’y soit pas

« Je ne me souciais pas du tout de cette saison. »

Sarah Paulson a révélé qu’elle ne voulait pas filmer Histoire d’horreur américaine : Roanoke et en a été « tellement déçu ».

Vous n’avez pas besoin d’être un histoire d’horreur américaine fan de savoir que Sarah Paulson est AHS royalties. Au cours des 10 dernières années, Sarah a joué dans chaque saison, à part AHS : 1984, et volé la vedette dans chacun d’eux. De sa performance en tant que Lana Winters dans Asile à son tour en tant qu’Ally Mayfair-Richards dans Culte, Sarah ne manque jamais d’impressionner AHS fans chaque saison.

Cependant, Sarah n’est pas fan de tout d’elle AHS rôles et elle a juste laissé échapper qu’elle déteste Roanoké et souhaite qu’elle n’y soit pas.

LIRE LA SUITE: La série dérivée d’American Horror Story sortira en juillet sur Hulu

Sarah Paulson n’aime pas American Horror Story : Roanoke et souhaite qu’elle n’y soit pas. Image : FX

Discuter Roanoké au Le journaliste hollywoodien‘s Bavardage des récompenses podcast, Sarah a déclaré: « Je viens de [didn’t] se soucier de cette saison du tout. Je sais que les gens vont se fâcher contre moi pour l’avoir dit, mais pour moi, c’était après avoir joué Marcia [Clark in The People vs OJ Simpson] et c’est ce que je suis allé faire juste après avoir terminé Marcia. » RIP Shelby et Audrey.

Elle a ensuite ajouté: « J’étais tellement déçue par toute l’expérience parce que j’avais l’impression d’être entrée dans un nouvel endroit à l’intérieur de moi-même en termes de ce que je pensais possible, en termes de ce que je pourrais être prêt à voir si je Je me sentais vraiment piégé par ma responsabilité et mon obligation contractuelle de faire histoire d’horreur américaine. »

Ajoutant le contexte, Sarah a déclaré: « Autant c’est ma maison et je l’ai toujours aimé, c’était la première fois que j’avais l’impression que j’aurais aimé pouvoir aller à Ryan [Murphy] et dit s’il vous plaît laissez-moi asseoir celui-ci. Tu sais, laisse-moi sortir. »

Sarah a également expliqué que Ryan avait proposé de la laisser s’asseoir Culte mais elle a choisi d’y apparaître : « Je n’avais pas vraiment besoin d’être là. Je voulais être là. J’aimais l’idée que cela reflétait en quelque sorte ce que nous vivions. J’étais heureux d’être de retour pour Culte, mais Roanoké, je suis allé en quelque sorte donner des coups de pied et crier. Je vais recevoir un appel de Ryan du genre « pourquoi tu dis ça ? »

Pendant ce temps, Sarah a souligné Asile comme sa saison la plus gratifiante. « Lana Winters est la première fois dans ma vie professionnelle où je me sentais tellement liée au personnage que quand ce fut fini, je me sentais très très triste. J’ai dû tout faire. D’un point de vue d’acteur, c’était quelque chose qui m’a vraiment fait sombrer On ne m’avait jamais donné ça. C’était une expérience remarquable. »

Après avoir sauté AHS : 1984, Sarah retournera à histoire d’horreur américaine dans AHS : double fonctionnalité ce mois d’août. La nouvelle saison mettra également en vedette Evan Peters, Adina Porter, Billie Lourd et Macaulay Culkin.

Que pensez-vous est le pire AHS saison?

