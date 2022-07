Augmentation du dollar de la carte: comment payer Netflix en pesos en Argentine

in

Netflix

Les mesures du gouvernement argentin concernant la carte dollar impactent le prix de Netflix. Connaître les tarifs des forfaits en monnaie nationale !

© GettyNetflix

Ce mercredi, le gouvernement national a décidé de relever le carte en dollars. L’Administration fédérale des recettes publiques a décidé d’augmenter de 35% à 45% la perception au titre des impôts sur les bénéfices et les biens personnels pour la consommation de devises étrangères pour le tourisme et les dépenses à l’étranger. De cette manière Netflix Vous pouvez voir vos tarifs impactés suite aux mesures annoncées.

La vérité c’est que Netflix Il est reconnu comme le géant du streaming et a un grand impact culturel sur le public argentin qui a adopté la plateforme comme son option préférée lors du choix d’un service de ces caractéristiques. séries télévisées comme La Maison du Papier, Stranger Things, La Couronne Oui cobra kai Ils ont fait un espace très spécial en Argentine.

Netflix permet à ses utilisateurs en Argentine de payer ses services en monnaie locale. Pour cela, les abonnés doivent suivre une série d’étapes très simples : vous devez saisir votre profil sur la plateforme depuis un PC et sélectionner « Centre d’aide ». Plus tard, vous pouvez effectuer la modification souhaitée via « Démarrer la discussion » puis cliquez sur les options « Dites-nous, quel est votre problème » Oui « Transmettre la facturation en pesos ».

Une fois le processus terminé, un représentant de Netflix prendra contact avec vous. La vérité est que le géant du streaming effectuer tous vos paiements en Argentine en pesos locaux et si la facturation arrive en dollars, c’est que la banque responsable fait la modification sans possibilité de Netflix faire quelque chose à ce sujet. Dans ce cas, il appartiendra à l’utilisateur de contacter la banque pour pesifier les taux correspondants.

+Combien Netflix sort à partir de juillet 2022

Actuellement les prix des différents forfaits proposés Netflix Ils sont les suivants:

La BASIQUE il en coûte 429 € AR avec un appareil.

il en coûte 429 € AR avec un appareil. La LA NORME il en coûte 799 € AR avec deux appareils.

il en coûte 799 € AR avec deux appareils. La PRIME il en coûte 1199 € AR avec 4 appareils différents.

Les jeunes ont adopté l’expression « Netflix et Chill » lorsqu’ils se réfèrent au moment où ils décident de passer un bon moment devant leur téléviseur ou tout autre appareil dans lequel ils choisissent de profiter des différentes alternatives offertes par le vaste catalogue de géant du streaming qui a réussi à séduire pays du sud et a les prix précédemment mentionnés dans la note à partir de juillet 2022.

La situation volatile de l’économie argentine avec un dollar qui surprend chaque jour les locaux et les étrangers est problématique pour les services et les produits qui viennent de l’étranger. Cependant, Netflix maintient des tarifs qui peuvent encore être considérés comme accessibles si l’on tient compte du fait que la plateforme maintient différents forfaits que les abonnés peuvent choisir en fonction de leurs besoins. Il va falloir être prudent !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂