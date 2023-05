Evan Peters révèle la raison importante pour laquelle il a joué dans Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer est déjà devenue l’une des séries les plus populaires et les plus controversées de Netflix. Mettant en vedette Evan Peters et avec Ryan Murphy derrière, l’histoire du tristement célèbre boucher de Milwaukee a atteint un haut niveau de popularité sur la plateforme de streaming, au point que le feu vert a été donné pour en faire une anthologie centrée sur différents meurtriers.





Au-delà de la polémique générée par le thème du spectacle, Peter a reçu beaucoup d’éloges pour sa performance, remportant même plusieurs prix, démontrant une fois de plus ses talents d’acteur. L’acteur avait déjà travaillé avec Murphy à de nombreuses reprises, généralement sur des rôles plutôt décalés et sombres. En fait, avant de jouer le rôle de Dahmer, il n’était pas sûr de vouloir continuer avec ce type de personnages. Cependant, il a changé d’avis.

Lors de sa participation à Table ronde des acteurs dramatiques du Hollywood ReporterPeters a révélé les raisons pour lesquelles il a décidé de prendre le rôle :

« Certainement, je ne voulais plus jouer les méchants. J’étais comme si je ne faisais plus ça. Et puis, bien sûr, j’ai lu le scénario. Et je ne sais pas, j’ai juste, j’ai ressenti, je n’ai pas… Tout d’abord, je ne connaissais pas l’histoire et le cas de Jeffrey Dahmer et je pense que j’étais juste, ouais, j’étais assez contrarié par, juste le nombre de fois où la police et le système judiciaire n’ont pas réussi à l’arrêter, à cause du racisme, de l’homophobie, des préjugés. C’était juste, c’était juste trop. C’était trop. Et donc, j’étais vraiment obligé d’essayer de me pousser et d’essayer de creuser cela et de voir vraiment juste le donner à 120%. Et ça allait être un défi incroyable, mais j’avais l’impression que le message de cette pièce en valait la peine.

La deuxième saison de Monster suivra l’histoire de Lyle et Erik Menendez, tous deux condamnés en 1966 pour le meurtre de leurs propres parents, Jose et Marie Louise. Au cours du procès, les frères ont affirmé qu’ils avaient commis les crimes parce qu’ils craignaient que son père ne les tue après avoir menacé de dénoncer tous ses abus.

Pourquoi Monster: L’histoire de Jeffrey Dahmer était-elle si controversée?

Les séries et les films basés sur la vie et les actes odieux de criminels sont monnaie courante dans l’industrie. En fait, des plateformes comme Netflix ont atteint des chiffres de visionnage incroyables grâce à des documentaires axés sur des meurtriers comme Ted Bundy, ou avec des productions comme Chasseur d’espritdans lequel apparaissent également des criminels infâmes.

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer semblait n’être qu’un de plus sur la liste, mais à mesure que sa popularité augmentait, les conflits autour de lui augmentaient également. Le premier gros problème était que l’émission était classée sous le label de contenu LGBT de Netflix, ce qui était inquiétant pour les membres de la communauté car il était suggéré que la catégorisation était importante dans l’intrigue de l’émission.

Une autre qui a subi les conséquences de l’émission a été la chanteuse Katy Perry, depuis une chanson sortie en 2013, Cheval noirfait référence au meurtrier dans l’une de ses lignes.

Cependant, les deux plus gros points de controverse étaient les déclarations du père de Dahmer, qui était contrarié que Netflix ne l’ait pas contacté ni pour la série fictive ni pour le documentaire. Conversations avec un tueur : les enregistrements de Jeffrey Dahmer. Et enfin, les proches des victimes du criminel se sont également prononcés contre, non seulement la plateforme, mais aussi toute société de production qui aurait décidé de raconter l’histoire.