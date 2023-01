Dune 2 est beaucoup plus « amplifié » que le premier film, promet Dave Bautista

Dune Star David Bautista promet que la suite de cette année, Dune : deuxième partie, sera bien plus « amplifié » que son prédécesseur. S’adressant à Collider, Bautista a aidé à pousser le train de battage médiatique à la super vitesse, taquinant la portée épique du film et sa chicanerie politique intense et acharnée. Découvrez ce que Bautista a dit de Dune : deuxième partie sous.





« C’est tellement amplifié depuis le premier film. Le premier film n’était qu’une introduction à ce qu’est ce film. Il se passe tellement de choses, c’est tellement plus féroce, politique et intense. Et il y a des moments de légèreté où [there are] quelques moments drôles, et ils sont une sorte d’humour absurde, mais il y a ces moments. C’est tellement plus amplifié que le premier film.

Bautista a brièvement décrit Rabban « Beast » Harkonnen, le neveu du baron Harkonnen, dans le premier Dune avec l’acteur qui devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans le suivi. Dune : deuxième partie poursuivra le voyage de Paul Atreides, uni à Chani et aux Fremen, alors qu’il cherche à se venger des conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible que lui seul peut prévoir.

Bautista ne sera qu’une partie d’un énorme ensemble étoilé composé de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling et Stephen McKinley Henderson. Si cela ne suffisait déjà pas, Dune : deuxième partie ajoutera plusieurs noms majeurs à la liste tels que Elvis star Austin Butler, icône hollywoodienne Christopher Walken, Pas le temps de mourir Léa Seydoux, et Veuve noire vedette Florence Pugh.

Avec un casting aussi empilé et avec le jeu politique maintenant tout mis en place, il n’est pas surprenant que les choses soient tellement plus amplifiées quand Dune : deuxième partie débarque en salles le 3 novembre 2023.





Dave Bautista sera ensuite vu dans Knock at the Cabin

Avant son retour en tant que The Beast, le public pourra ensuite voir Dave Bautista donner « l’une des meilleures performances de l’année » dans le film du réalisateur M. Night Shyamalan. Frappez à la cabine. D’après le roman de 2018 La cabane du bout du monde de Paul G. Tremblay, Knock at the Cabin est centré sur une jeune fille et ses parents qui, alors qu’ils sont en vacances dans une cabane isolée dans les bois, sont pris en otage par quatre inconnus armés qui leur demandent de faire un choix impensable pour éviter l’apocalypse. Confuse, effrayée et avec un accès limité au monde extérieur, la famille doit décider ce qu’elle croit avant que tout ne soit perdu.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et Dune la star Dave Bautista dirigera ces mystérieux inconnus, avec le reste de Frappez à la cabine distribution composée du Tony Award et du nominé aux Emmy Jonathan Groff (Hamilton, chasseur d’esprit), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), la candidate aux BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Vieux), la nouvelle venue Kristen Cui, Abby Quinn (Petites femmes, téléphone fixe) et Rupert Grint (Serviteur, les Harry Potter la franchise).

Frappez à la cabine est prévu pour être publié le 3 février 2023 par Universal Pictures.