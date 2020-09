Frozen 2: Date de sortie prévue, distribution, intrigue et vous devez tout savoir sur les derniers jours !!!

Frozen 2, un film d’animation américain généré par ordinateur, est une suite du film Frozen. Il a été réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee et a été produit avec succès par Peter Del Vecho. Il a reçu de nombreux prix pour les effets animés et la modulation de la voix dans un film d’animation. Il a également été nominé pour la chanson originale «Into the Unknown». C’était aussi l’un des films les plus rentables.

Frozen était tout au sujet des deux sœurs, Elsa et Anna, et de leur voyage après la disparition de leurs parents. Principalement, Elsa était la princesse intrépide qui avait combattu toutes les batailles toute seule. Elsa était dotée de pouvoirs surhumains et était déterminée à sauver leur royaume des hivers éternels. Elle a également eu l’aide d’autres personnages. Regardez la première partie pour en savoir plus!

Date de sortie de Frozen 2

Frozen 2 a été créé le 7 novembre 2019 au Dolby Theatre à Hollywood. Plus tard, il a été créé aux États-Unis le 22 novembre 2019.

Les critiques avaient également aimé le film. Ils avaient également donné de nombreuses critiques positives à ce sujet.

Membres du casting de Frozen 2

Les membres du casting sont Kristen Bell comme Anna, Idina Menzel comme Elsa, Josh Gad comme Olaf, Jonathan Groff comme Kristoff et Sterling K. Brown comme Mattias.

En dehors de cela, nous avons Evan Rachel Wood comme Iduna, Alfred Molina comme Agnarr, Martha Plimpton comme Yelena, Jason Ritter comme Ryder, Rachel Matthews comme Honeymaren, Jeremy Sisto comme Runeard et Ciarán Hinds comme Pabbie.

L’intrigue de Frozen 2

Tout est magique – ça sonne bien, non? Oui, Frozen 2 est tout magique. Là, Elsa a découvert une rivière magique qui peut tout révéler sur ce qui est passé.

De cette rivière, Elsa et Anna ont découvert les histoires que leur père leur avait racontées il y a longtemps quand elles étaient trop jeunes. Ce n’étaient pas seulement des histoires qu’ils appréciaient dans leur enfance. C’était la vérité à laquelle leur grand-père avait été confronté. Ils ont pris connaissance de ce que leur grand-père et ses hommes avaient fait pour les habitants de la forêt.

Tous deux ont travaillé très dur pour éliminer la sorcellerie de la forêt. Le seul moyen disponible pour eux était de briser le putain de sacré pour retirer toute la magie noire qui avait été lancée depuis longtemps. Ont-ils réussi à le faire? Allez le regarder vite pour en savoir plus.

