Bande Redmi avec moniteur de fréquence cardiaque et autonomie de 14 jours lancée en Inde à 1599 Rs

L’équipe de nouvelles de tech208 sept. 2020 13:35:36 IST

Redmi a lancé aujourd’hui son premier appareil dans le segment des bandes de fitness en Inde.

Redmi a lancé le groupe Redmi dans le pays à 1599 Rs. Le point fort du Redmi Band est sa prétendue autonomie de 14 jours.

Il sera mis en vente le 9 septembre à 13 heures sur Amazon, Mi.com et les points de vente.

#RedmiSmartBand est là pour le GAGNANT en VOUS! #Quel est ton score 🏆 🌈 Écran tactile couleur LCD

🔋 Autonomie de la batterie de 14 jours

🏊‍♂️ 5 ATM étanche

❤️ Surveillance de la fréquence cardiaque 24/7 Tout cela et plus pour 1599 ₹! En vente à partir du 9 septembre via https://t.co/cwYEXdVQIo, @amazonINet points de vente au détail. pic.twitter.com/r2umYCLW5P – Redmi India – # Redmi9A est là! (@RedmiIndia) 8 septembre 2020

Spécifications et fonctionnalités de la bande Redmi

Le Redmi Band dispose d’un écran tactile couleur LCD de 1,08 pouces. Il est étanche jusqu’à 5 ATM.

Le bracelet est livré avec un moniteur de fréquence cardiaque 24/7, un moniteur de sommeil, des calories et un compteur de pas. Il est également livré avec un tracker d’activité doté de cinq modes sportifs. Vous pouvez également contrôler la musique, assister / rejeter les appels et recevoir des notifications d’application via le groupe.

En termes de batterie, la société promet que la batterie 130 mAh offrira jusqu’à 14 jours d’autonomie. Selon la société, il est rechargeable directement depuis un port USB en seulement deux heures. Pour la connectivité, il est livré avec Bluetooth 5.0 LE.

La bande Redmi sera disponible dans les options de couleur verte, bleue, noire et orange.

