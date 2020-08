Friteuses sans huile qui ne sont pas vraiment des friteuses: la psychologie derrière nous vendre quelque chose de nouveau comme quelque chose de familier

Le marché et la technologie évoluent constamment et chaque jour nous avons de nouveaux produits à vendre qui nous offrent des choses jamais vues auparavant. Et pourtant, nous voyons de plus en plus de nouvelles choses définies avec des noms qui nous rappellent d’autres choses plus que familières. Vous êtes-vous déjà demandé, par exemple, “pourquoi appellent-ils cela une friteuse sans huile alors que ce n’est pas vraiment une friteuse”? Et, une fois que vous les connaissez, vous voyez que ce sont des fours plutôt petits qui fonctionnent comme un gril faisant circuler l’air chaud à grande vitesse.

Et ce n’est pas le seul exemple auquel nous pouvons penser. Ces dernières années, par exemple, les hamburgers à la viande végétale sont devenus à la mode, ce qui, bien sûr, n’est pas de la viande. Ou des fromages végétaliens qui ne sont pas des fromages. Cela se produit également avec les laits végétaux – bien que légalement, ils doivent être appelés «boissons végétales» – entre autres produits. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ne pas lui donner un nouveau nom et nous faire croire que c’est quelque chose que nous connaissons déjà?

Ce qui est connu depuis longtemps, c’est que pour nous, en tant qu’utilisateurs, nous intéressons à un produit ou service, nous devons être motivés pour utiliser ou consommer. Et cette motivation ne repose pas uniquement sur le matériel, mais aussi sur le fait que ce produit répond à un besoin. C’est pourquoi le but est de motiver les clients potentiels et donc l’utilisation de noms familiers dans les nouveaux produits a une logique derrière cela que la psychologie peut nous expliquer.

Le nouveau est passionnant; le connu est sûr

La logique nous dirait que nous devrions être immédiatement attirés par de nouvelles choses. Et, en partie, c’est vrai. En général, nous avons tendance à accorder plus d’attention aux stimuli qu’aux nouveautés qu’aux familiers. Une recherche de l’Institute for Cognitive Neuroscience de l’University College London a révélé que de nouveaux objets activent le système de récompense de notre cerveau.

D’autres recherches soulignent l’influence que l’effet placebo a sur nous. C’est le cas d’une enquête menée par l’Université de New York en 2015. Ce qu’ils ont découvert, au fond, c’est que nous aimons les nouveautés par l’anticipation que nous en faisons. Si nous ne les avons pas essayés et que nous supposons que nous les aimerons, nous sommes plus prédisposés à en profiter lorsque nous l’essayons. Nous avons essentiellement influencé notre expérimentation avec ce nouvel objet grâce à un effet placebo. Le problème est que le frisson de la nouveauté ne dure pas longtemps, selon une étude de l’University College London.

Le familier et familier nous fait nous sentir à l’aise et en sécurité

Le fait est que la plupart des recherches révèlent que même si le nouveau est attrayant, ce que nous aimons vraiment, c’est ce que nous savons déjà. Et cela se produit dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, nous aimons les personnes dont les fonctionnalités sont familières ou similaires aux nôtres. Cela arrive aussi avec la musique: plus on écoute un type de musique, plus on l’aime, selon des recherches comme Mungan en 2019 ou Madison et son équipe en 2017.

Comme l’explique le psychologue bien connu Frank W. Schneider dans son livre Psychologie sociale appliquée: comprendre et résoudre les problèmes sociaux et pratiques En 2012, la connaissance des choses et des personnes est positive et rassurante pour la plupart d’entre nous. Non seulement cela, mais cela favorise l’attraction.

Peut-être avons-nous déjà entendu parler effet de dotation ou «effet de dotation». Cela fait essentiellement référence au fait que nous aimons plus d’objets que nous connaissons déjà auparavant, qui sont les nôtres ou que nous pouvons ressentir comme les nôtres ou les relier à quelque chose que nous possédons. En gros, c’est parce que nous avons un lien avec eux et donc les défenses extrêmes que l’on peut faire de certains produits et marques. Bien sûr, tout n’est pas nouveau et les services marketing le savent.

Le simple effet d’exposition et comment il nous influence

Et c’est là qu’intervient l’importance d’introduire de nouvelles choses dans la vie des consommateurs, qui sont attrayantes, mais sans les éloigner trop de ce qu’ils connaissent et apprécient déjà. Comment faire ça? Le simple effet d’exposition, qui nous influence également lorsque nous jouons à des jeux vidéo, a quelque chose à dire à ce sujet et explique bon nombre des stratégies marketing mises en œuvre.

Cet effet confirme ce qui précède: nous aimons ce qui nous est familier. Mais c’est plus que cela, c’est que la simple exposition répétée à quelque chose ou à quelqu’un augmente la possibilité que cela nous attire avant même de bien le savoir. C’est-à-dire, plus nous le voyons (et le reconnaissons)plus nous l’aimons. Pourquoi est-ce important et qu’est-ce que cela a à voir avec les produits qui portent un nom familier même s’ils sont totalement nouveaux?

Eh bien, ils sont la représentation de l’effet d’une simple exposition. Et c’est le moyen idéal pour combiner l’excitation du nouveau, avec la sécurité et l’attractivité de ce que nous savons déjà. La nuance du simple effet d’exposition est que nous sommes attirés par des choses auxquelles nous sommes fortement exposés – le nom familier et reconnaissable – mais qui nous n’avons toujours pas vraiment appris – l’objet complètement nouveau -.

Une étude de Norton souligne que ce qui nous plairait vraiment serait l’ambiguïté générée par le simple effet d’exposition. Cette voie intermédiaire entre ne pas vraiment connaître le produit ou la personne, mais lui attribuer des qualités positives ou agréables parce qu’il nous est familier ou nous rappelle quelque chose que nous apprécions et savons.

Images | Unsplash