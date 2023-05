Power Book IV: Force fixe la date de la première de la saison 2 avec une bande-annonce et une image de premier regard

La deuxième saison de Power Book IV : Force est sur le point de faire sa grande entrée à la fin de l’été, offrant une autre vague de narration intense et captivante. Laissant derrière lui les complexités de son passé à New York, Tommy Egan, incarné par Joseph Sikora, jette son dévolu sur les rues animées de Chicago. À son arrivée dans la ville, il assume son statut d’étranger et saisit l’occasion d’avoir un impact retentissant sur la scène de la drogue de la ville. Avec une approche astucieuse et calculée, Tommy vise à atteindre le sommet et à s’imposer comme le principal trafiquant de drogue de Chicago, reproduisant le succès qu’il a déjà obtenu avec son défunt partenaire et ami d’enfance à New York.

Le vendredi 1er septembre à minuit HE, les téléspectateurs peuvent regarder la nouvelle saison sur diverses plateformes, y compris l’application Starz, les plateformes de streaming et à la demande Starz, ainsi que la plateforme de streaming premium Lionsgate + dans certaines régions du Brésil, hispanophone Amérique latine, Royaume-Uni et Irlande, selon Deadline. Aux États-Unis et au Canada, la saison débutera sur Starz à 20 h HE / PT. Pour donner aux fans un avant-goût de ce qui va arriver, Starz a publié une bande-annonce et une première photo captivante. Le teaser montre la détermination inébranlable de Tommy alors qu’il vise à dominer le monde de la drogue à Chicago. Découvrez-les ci-dessous.

La quête de pouvoir de Tommy à Chicago s’intensifie dans Power Book IV: Force Season 2

La deuxième saison de Power Book IV : Force démarre avec Tommy en mission pour venger la mort de Lilliana, une ancienne ennemie devenue partenaire d’affaires. Cela le place sur une voie où il doit affronter des conflits internes au sein de l’organisation Flynn, affaiblissant encore sa position. La ligne de connexion indique :

« Après avoir coupé les ponts à New York, la nouvelle famille de Tommy Egan et son jeu de drogue impitoyable l’ont incité à rester à Chicago. La deuxième saison explosive commence avec Tommy en mission pour venger la mort de Lilliana, son ancien ennemi devenu partenaire commercial. Avec Diamond ( Isaac Keys) et Jenard (Kris D. Lofton) en désaccord, l’organisation Flynn affaiblie et une nouvelle connexion sur la scène, Tommy est plus déterminé que jamais à conquérir le monde de la drogue de Chicago. »

Le casting de Power Book IV : Force apporte une multitude de talents à l’écran, avec Shane Harper, Carmela Zumbado, Lili Simmons, Miriam A. Hyman, Anthony Fleming III, Manuel Eduardo Ramirez, Lucien Cambric et Tommy Flanagan assumant des rôles essentiels. Sous la direction du showrunner et producteur exécutif Gary Lennon, connu pour son travail exceptionnel sur des émissions comme Pouvoir et Euphorie, la deuxième saison promet de livrer une narration captivante et des rebondissements passionnants. Les producteurs exécutifs Courtney A. Kemp, Curtis « 50 Cent » Jackson et Mark Canton, aux côtés de Terri Kopp et Chris Selak, continuent de façonner le récit captivant de la série Power Universe.

Power Book II : Fantômeun autre spin-off impressionnant du Pouvoir série, continue de prendre de l’ampleur, avec sa troisième saison remplie de rebondissements passionnants. L’émission emmène les téléspectateurs dans un voyage alors que Tariq St. Patrick, brillamment interprété par Michael Rainey Jr., entreprend un voyage transformateur pour échapper à l’ombre menaçante de son père, Ghost. Cependant, quitter le monde criminel s’avère loin d’être facile pour Tariq. Avec des morts choquantes et l’introduction de nouveaux personnages, les enjeux sont plus importants que jamais. Le final de la saison 3 de Power Book II : Fantôme est prévu pour la première le vendredi 26 mai.