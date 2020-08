PS5 et Xbox Series X: les deux consoles devraient sortir en novembre

La PS5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft devraient arriver sur le marché à temps pour les affaires de Noël – et un nouveau rapport révèle maintenant les dates de sortie possibles. En conséquence, Microsoft sortira la Xbox Series X un peu plus tôt que la PS5.

Du moins, c’est ce qu’écrit la page de jeux VGC. Même si le mois d’août est presque terminé, ni Sony ni Microsoft n’ont révélé les dates de sortie officielles de leurs consoles de nouvelle génération. Alors que Microsoft a au moins confirmé une sortie pour novembre, Sony reste nébuleux. Et pour une bonne raison, apparemment. Parce que: les Japonais veulent soi-disant attendre que Microsoft fasse le premier pas. Et il y a de nombreuses indications que ce sera le cas. VGC cite des sources de ventes et de développement, selon lesquelles la Xbox Series X devrait être commercialisée dès la première semaine de novembre.

La Xbox Series X devrait apparaître avant la PS5

Sony, en revanche, aurait déjà réservé de la publicité en Grande-Bretagne pour la semaine du 13 novembre, ce qui signifie que la PS5 pourrait sortir dans la période du 13 au 20 novembre. On ne sait toujours pas si la PS5 apparaîtra dans le monde entier le même jour. Un départ échelonné, comme avec la PS4, semble également possible – la situation sanitaire tendue dans le monde pourrait forcer Sony à franchir cette étape, ce qui n’est certainement pas souhaité. Nous nous souvenons: après la sortie de la PS4 en Amérique du Nord, les joueurs européens ont dû attendre encore deux semaines.

Si la production des deux consoles de jeux devrait être dans les délais, les problèmes logistiques en particulier menacent, c’est pourquoi la disponibilité pourrait être limitée dans les premières semaines après le lancement. Dans le même temps, les fans attendent toujours les informations officielles sur les prix des deux fabricants, qui sont toujours extrêmement bas sur cette question.