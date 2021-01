Frank Sinatra a déclenché l’affaire la plus infâme de Marilyn Monroe

À bien des égards, l’amitié de Frank Sinatra et John F. Kennedy semblait destinée. Sinatra appartenait à un groupe connu sous le nom de « The Rat Pack » tout au long des années 50 et au début des années 60. L’un des membres clés du groupe, Peter Lawford, était en fait marié à la petite sœur de Kennedy. En conséquence, Sinatra et Kennedy se sont souvent retrouvés dans des coins étroits et des espaces partagés, mais cela ne semblait certainement pas être un problème.

Le couple s’est bien entendu et a vraiment semblé former un véritable lien l’un avec l’autre. L’amitié du célèbre musicien et politicien a eu sa juste part de turbulences et a finalement indirectement déclenché l’affaire entre Kennedy et la talentueuse Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe sourit à l’arrière d’une voiture | Getty Images

L’influence de Frank Sinatra sur la campagne présidentielle de John F.Kennedy

L’histoire101 dit que lorsque Kennedy a annoncé qu’il se présenterait à la présidence, il était clair que Sinatra était favorable à l’idée. Après tout, Sinatra a même écrit et remasterisé «High Hopes», une chanson entière consacrée à soutenir le politicien.

Historiquement parlant, l’élection présidentielle de 1960 était incroyablement proche. À l’époque, le pays était témoin d’une grande quantité d’activités de la foule et de crimes. De nombreuses personnes ont émis l’hypothèse que Sinatra a pu utiliser sa connexion à Sam Giancana, la célèbre mousse de la foule de Chicago, pour aider à faire basculer les votes et gagner des États essentiels comme l’Illinois pour assurer le rôle de président.

La célèbre dispute entre Frank Sinatra et John F. Kennedy

Dès que Kennedy est entré en fonction, les choses ont semblé trembler entre Sinatra Kennedy. Pour commencer, de nombreux truands et leurs affiliés ont été déçus par Kennedy et son programme.

Le nombre de condamnations liées à la foule avait grimpé en flèche dans la courte période que Kennedy avait commencé à diriger le pays. Cela a mis Sinatra dans une situation un peu délicate, mais il a pu maintenir ses liens avec ses amis de la mafia.

Le cercle social de Sinatra n’était pas nécessairement toujours à la hausse, mais Kennedy continuait d’être un ami proche de Sinatra. Le couple a planifié un week-end ensemble au domicile de Sinatra à Palm Springs en mars 1962, mais le voyage a été déraillé à la dernière minute.

Le frère de Kennedy est prétendument celui qui l’a convaincu que rester chez Sinatra ne serait pas une bonne idée pour le président des États-Unis. Cependant, Sinatra était extrêmement excité pour le voyage et a fait une quantité énorme d’hébergement à son domicile en prévision de la visite.

Des chalets supplémentaires, des systèmes téléphoniques mis à jour et une aire d’atterrissage pour hélicoptère n’étaient que quelques-unes des rénovations que Sinatra avait organisées. Quand il a appris que Kennedy ne resterait pas avec lui, Sinatra est devenu furieux et a immédiatement coupé les liens avec son vieil ami.

Que sait-on de l’affaire John F. Kennedy et Marilyn Monroe?

Kennedy n’a pas fini par rester chez Sinatra ce week-end fatidique de mars, mais il s’est quand même dirigé vers la région de Palm Springs. Au lieu de cela, Kennedy est resté avec Bing Crosby, un artiste populaire à l’époque. C’est au domicile de Crosby qu’il aurait eu sa première liaison avec Monroe, selon History101.

Kennedy et Monroe ont eu une dernière rencontre célèbre en mai 1962 le jour de l’anniversaire de Kennedy où la célèbre chanteuse a interprété son interprétation unique de «Happy Birthday». La liaison entre Kennedy et Monroe aurait pu être brève et éphémère, mais l’histoire scandaleuse semblait définitivement avoir laissé un impact. Et tout ne serait pas arrivé sans le lien mutuel avec Frank Sinatra.